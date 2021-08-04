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謝龍介質詢說若我是市長 黃偉哲回：怕你說這句

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）與台南市議員謝龍介。本報資料照片
台南市長黃偉哲（左）與台南市議員謝龍介。本報資料照片

台南市議員謝龍介上午在議會市政總質詢當中，提到疫情當中許多不符合紓困條件的民眾，生活艱苦，要求市長黃偉哲重視，也要照顧這些人，並提出建議可以從民政及警政系統中找出這些人，謝表示「如果我是市長，可以...」，黃偉哲則開玩笑，「很怕你說這句話」，謝則回應「不用怕、怕什麼」，兩人一來一往，言語間充滿政治味。

黃偉哲本屆市長任期到明年底，目前積極爭取連任，但不論是黨內或黨外，都有不少競爭的聲音出來，而謝龍介被認為是藍營當中呼聲最高的參選人之一，謝去年底在議會質詢時，也曾公開對黃偉哲表示「到時候搞不好是我跟你選」，表達了有意參與市長選舉的意願，但至今仍未鬆口是否要投入明年選戰。

謝龍介上午在總質詢中，表示疫情讓很多人生活困難，雖然政府有紓困，但很多人不符合資格，根本領不到，他之前已經兩度舉辦萬個便當發送活動，看到很多人牽著小孩來領便當，眼神中滿是辛酸，讓他實在難過，而不只是他的議員服務處，其他議員服務處也一樣，近3個月來接到民眾生活艱辛的陳情案，可以說是歷來最多的，甚至有人因為生活過不下去，到服務處借500、1000元。

他要求黃偉哲重視不符紓困條件的生活艱困者，並建議可以透過警政與社政系統，找出邊緣戶，黃偉哲也表示，會努力尋找這些社會安全網漏接的人，謝龍介希望市府在本月就能針對這些對象發放津貼，「如果是這樣你的民調一定會上來」，黃偉哲則答覆，不必管民調，該做的本來就應該做，黃用台語表示「講到民調、心頭就砰砰跳」，也透露出爭取連任過程中的心情。

黃偉哲 謝龍介 民調

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