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力挺朱立倫選黨魁 桃議長邱奕勝：美國不跟江啟臣談

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨前主席朱立倫昨晚跟國民黨桃園市議會黨團開會，議長邱奕勝不僅在會上大力支持朱立倫，還直指為什麼現任黨主席江啟臣沒辦法跟美國談？圖／讀者提供
國民黨前主席朱立倫昨晚跟國民黨桃園市議會黨團開會，議長邱奕勝不僅在會上大力支持朱立倫，還直指為什麼現任黨主席江啟臣沒辦法跟美國談？圖／讀者提供

宣布參選國民黨主席的前黨魁朱立倫，今天南下拜會國民黨立委魯明哲時，透露昨晚跟國民黨桃園市議會黨團開會，包括議長邱奕勝跟所有議員都給他鼓勵。據了解，邱奕勝不僅在會上大力支持朱立倫，營造桃園挺老縣長的氣勢，還直指為什麼現任黨主席江啟臣沒辦法跟美國談？

邱奕勝表示，朱立倫是桃園子弟，朱從桃園出發，他們也會一路挺到全國。邱嘆道，國民黨在桃園已經失去8年政權，過去省下來的錢也被花得差不多，要重新開始一定要很有能力的黨主席來帶領，國民黨才有辦法繼續走下去。

邱奕勝說，「大家都可以感受到，為什麼美國只跟民進黨蔡英文談？過去的美國會跟朱立倫、馬英九、吳敦義談，為什麼就沒辦法跟江啟臣談？」所以國民黨要真正重新站起來，他認為朱立倫是非常好的機會。

邱奕勝向朱立倫說，2022桃園一定要贏，而且會大贏，其他縣市幫得上忙會幫，但也期盼朱立倫要加油，不要漏氣。

朱立倫今受訪表示，桃園是家鄉，也是從政的起點，感謝桃園鄉親從他擔任立法委員助理、縣長、行政院副院長、新北市長、國民黨主席一路給他支持；他說，國民黨有太多需要改變的地方，需要有領導力，把各方力量整合起來，讓國民黨2024年能夠重返執政。

國民黨 桃園 朱立倫

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