朱立倫發參選簡訊給黨員惹議 江啟臣：有檢舉就受理

國民黨前主席朱立倫前天宣布參選黨主席，挑戰現任黨主席江啟臣。江啟臣上午出席國民黨記者會，被問到朱要重拾國民黨領導力，以及為了2022勝選地基層支持朱立倫，江啟臣表示，自己身為黨主席，不便評論，對於外界對國民黨的批評指教，他都虛心接受、檢討改進。

對於朱立倫說，如果江啟臣做的好，那他不用出來選。江啟臣表示，他尊重每一個人參加黨內選舉的權利，任何對黨的批評指教，只要他做為黨主席的一天，他都虛心接受、檢討改進，這樣國民黨才能繼續向前走，才有機會重返執政。

但江啟臣也說，黨的任何一步和任何一個進展，都是全黨上下一起努力，國民黨是一體的，這一年多來的努力有看到一些成果，中央到地方都看得到努力，看到國民黨為民發聲、監督、捍衛民眾健康，「我們不會因此自滿，也不會以此為滿足，進步是沒有上限的，我們會繼續努力。」

談及2022地方選舉，江啟臣表示，不要忽略14個縣市和立院黨團與各級民代的表現，國民黨的進步和表現，是這些人共同努力的結果。他對14個縣市的執政相當有信心，這次的防疫，他們的表現在平均水準之上，對於明年2022地方選舉，國民黨相當有信心，除了14縣市之外，他會力圖更多縣市執政的機會。

對於朱立倫發送參選簡訊給黨員，引發爭議。江啟臣表示，有任何資訊的問題都歡迎能夠跟地方黨部跟中央黨部具體反映，「你要檢舉也可以，我們會請相關單位來受理」。