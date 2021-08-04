影／小粉紅出征德國選手 王定宇：中國病態打壓台灣

東京奧運德國桌球選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在社群發文，提到跟台灣「艱難的勝利」，因在文中提到台灣，遭中國網友「出征」，隨即刪除台灣二字；另外科威特媒體「阿拉伯時報」日前刊出外交部長吳釗燮的專訪後又撤文，改登中國駐科威特大使舘抗議聲明。民進黨立委王定宇指出，中國從政府到民間的小粉紅，以病態方式在打壓台灣兩個字，只會讓世界討厭而已。

王定宇指出，不管是台灣藝人為台灣奧運選手加油被小粉紅出征，廠商也嚇到不敢讓這些演藝人員代言，另外德國桌球選手跟台灣比賽結束 ，描述經歷美好一戰，但光寫到台灣兩字，小粉紅就出征德國選手。 我國外交部長接受科威特專訪，竟然被中國駐地大使館，把部長採訪撤下。

王定宇說，這些行為不單純是民間小粉紅、憤青極端做法，而是從中國政府上到下對台灣病態打壓，連台灣中性的存在都不能見容，病態出征 無法贏得國際尊重，這種指鹿為馬、說謊為常態，利用中國在國際影響力，還有小粉紅人多騷擾別人，騷擾到別人不敢提台灣，只是讓世界討厭而已，對台灣來講，堅定存在就是事實，小粉紅和中共政權都沒辦法消滅這個真實。