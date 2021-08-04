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顏寬恒辭國民黨副秘書長 朱立倫：已通電話鼓勵

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨副秘書長顏寬恒今於臉書宣布，辭去副祕書長職務。對此，國民黨前主席朱立倫今南下桃園時受訪表示，他跟顏通了電話，給他加油打氣，希望他能繼續努力。記者朱冠諭／攝影
國民黨副秘書長顏寬恒今於臉書宣布，辭去副祕書長職務。對此，國民黨前主席朱立倫今南下桃園時受訪表示，他跟顏通了電話，給他加油打氣，希望他能繼續努力。記者朱冠諭／攝影

國民黨副秘書長顏寬恒今於臉書宣布，辭去副祕書長職務，據傳黨內認為顏寬恒在黨主席選舉之際辭職是跳船。對此，國民黨前主席朱立倫今南下桃園時受訪，表示顏寬恒是國民黨年輕世代的戰將，現在辭掉黨的義務職為家鄉努力，值得肯定，他也跟顏通了電話，給他加油打氣，希望他能繼續努力。

據了解，顏寬恒回歸鄉里，是準備全力投入立委陳柏惟罷免案。顏寬恒受訪表示，近期很多鄉親和他抱怨，執政黨的施政讓他們苦不堪言、民不聊生，這一切都讓他感同身受，才決定要跟鄉親一起並肩度過難關。顏寬恒也強調，交還黨祕書長一職，已向黨主席江啟臣報告並取得同意。

江啟臣透過臉書表示，當他邀請顏寬恒擔任黨職時，對方義不容辭就答應；今年2月，他宣布競選連任，顏寬恒也幾乎是第一個跳出來支持，所以當顏寬恒下定決心回歸地方經營時，他也二話不說一口答應，因為他知道顏寬恒要為故鄉做更多重要的事，也期待「兄弟」為故鄉爭回這一口氣。

顏寬恒 國民黨 江啟臣

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