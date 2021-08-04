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威脅蔣萬安最大女人？黃珊珊：交選民決定 努力往前走

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今天接受媒體人黃光芹專訪，被問是否成為威脅蔣萬安最大的一個女人？黃珊珊說，她就是每天做好每天的事情，「努力就是要往前走」、「交給選民做決定」。圖／引用自直播
黃珊珊今天接受媒體人黃光芹專訪，被問是否成為威脅蔣萬安最大的一個女人？黃珊珊說，她就是每天做好每天的事情，「努力就是要往前走」、「交給選民做決定」。圖／引用自直播

距離2022縣市長選舉僅剩一年多，日前網路媒體民調，若2022北市副市長黃珊珊加入戰局，蔣萬安、陳時中、黃珊珊三腳督局面，蔣萬安與陳時中的支持度差距，將從15.2%拉近為6.5%。黃珊珊今天接受媒體人黃光芹專訪，被問是否成為威脅蔣萬安最大的一個女人？黃珊珊表示，她就是做好每天的事情，「努力就是要往前走」。是否確定參選？黃說：「交給選民做決定」。

黃光芹也在專訪時，考黃珊珊急問急答？「柯文哲是什麼樣政治人物？」黃珊珊說，「單純，很直白的人。」「防疫以來最大惡夢？」黃珊珊想都不想直接回答「環南市場」，「王必勝有沒有貢獻？」黃說，「她還是心存感激王必勝。」「陳時中再打電話會不會接？」黃說，「我常常會接他電話，他也常常打電話來」。最後一題，黃光芹突襲再問，「黃珊珊要不要選台北市長？」黃回「交給選民做決定」。

黃珊珊接受專訪提到2022，黃說，她現在沒有心情去講選舉，因為每一天都在看疫調、疫情，現在距離2022時間還很早，去年也開始有人討論選舉的事，但她現在每一天時間都不夠用，包括防疫、紓困、開放餐飲、要不要買疫苗？她就是做好每天的事，光防疫紓困就將每天時間占滿。

黃光芹追問，是否已經確定要參選北市長？黃珊珊說，對她來說，她在台北市已經服務這麼多年，當過六屆議員，很高興柯文哲市長給她這個幾會讓服務擴大，她也會盡所能，做好本分，至於是否投入2022選戰？黃珊珊說，「這不是個人問題，這是各種因素都要考量的事情」，但黃也說，「努力就是要往前走」。

對於在第一線防疫，是否已經具備選市長的戰鬥位置？黃珊珊說，她有很好的機會，上天也給她很大挑戰，也是給她很大的挑戰，這段防疫期間，讓她們人生非常精彩。

黃珊珊提到，台北市從4000多例、5000例，到現在每天1、2例，她就是跟著城市、市民一起努力防疫，就是這個城市的偉大，不是個人，而是團隊、市民的努力，她延續市長的執政理念，還有她做事的信念，這才是最重要。

黃珊珊 北市 黃光芹

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