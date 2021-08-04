范雲再度發文秀政績 網友狂問「3+11」綠營沒人聲援

民進黨立委范雲因被指控為放寬機師檢疫「3＋11」政策關說而造成防疫破口，備受外界批評，臉書暌違83天沒更新後，范雲昨晚及今早接連在臉書貼出近期工作成果，大秀政績，但眾多網友的留言仍持續砲轟「3＋11」事件，更有網友點出，都沒有看到民進黨的人聲援，「妳已經被拋棄了，心裡沒有數嗎？」

范雲昨晚在臉書貼出2月至7月的工作成果報告，並表示相信行政院與監察院分別會針對「3+11」爭議進行調查，她也會盡全力協助釐清。相隔13小時，范雲今早又在臉書貼出針對紓困4.0的預算提出的14個主決議，如促使教育部發佈疫情期間學校通訊輔導諮商參考原則、爭取到打工族及建教生紓困補貼、兒少安置及庇護機構工作人員優先施打疫苗等。

不過，范雲連續兩天的貼文下方，大批網友仍針對「3+11」事件猛攻，質問「3+11公開會議記錄，你投反對票，你又說要調查？ 邏輯已死！」「哇！睽違83天終於發文了，快6個3+11天呢」、「因妳而死這麼多人，可以裝沒事，佩服佩服！」

雖然貼文下方仍有部分支持者留言為范雲加油，「謝謝范雲委員與團隊的努力」、「范立委加油，加足馬力砍除是非不分造謠者」，但有網友發現，完全沒有民進黨民代留言聲援，直呼「都沒有看到你同黨的立委、議員來聲援妳，你已經被拋棄了，心裡沒有數嗎？」