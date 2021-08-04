批民進黨防疫爛 朱立倫：2022台北桃園一定要拿回來

國民黨前主席朱立倫2日宣布回鍋參選黨主席。他今天南下拜會國民黨立委魯明哲，笑稱跟綽號「魯蛋」的魯明哲親如兄弟。魯明哲被問到是否會支持其他主席參選人？他說還不確定有誰會參選，但黨員希望看到政黨改革的政見，他對朱立倫非常有信心，等到具體政見出來就會決定。

朱立倫表示，桃園是家鄉，也是從政的起點，包括桃園很多市區道路和公共建設，都是他過去一步一腳印開拓出來，感謝桃園鄉親從他擔任立法委員助理、縣長、行政院副院長、新北市長、國民黨主席一路給他支持；現階段主席選舉，因為疫情不考慮大型聚會造勢，但仍會透過簡訊，向黨內同志傳達理念。

朱立倫透露，昨晚跟國民黨桃園市議會黨團開會，黨團幾乎全員到齊，包括議長邱奕勝跟所有議員都給他鼓勵，是他最強力的後盾和財富。他說，國民黨有太多需要改變的地方，需要有領導力，把各方力量整合起來，讓國民黨2024年能夠重返執政。

朱立倫批評，民進黨光防疫就做這麼差、疫苗來這麼慢，8400億紓困又沒有辦法真正解決老百姓的困境，因此國民黨必須扮演最強力監督的角色，監督胡作非為、無能的民進黨，讓民眾用選票政黨輪替。

針對現任主席江啟臣稱藍營2022目標至少拿下14席縣市，朱立倫重申，他的目標是讓國民黨1年內支持度超越民進黨，且6都過半，桃園、台北一定要拿回來，國民黨對現狀不會自滿。