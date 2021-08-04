影／2024最強總統候選人 朱立倫點名這四人

宣布參選國民黨主席的國民黨前主席朱立倫，上午前往從政的起點桃園，展開競選黨主席的拜會行程。首站來到中壢拜會立委魯明哲。朱立倫表示，黨主席要有務實具體領導的整合能力，對於明年選戰要有整合地方不同意見及各方的力量，團結必須有領導力，帶領大家打贏選戰。首先2022年一定要打贏選戰，一年內國民黨政黨支認同度一定要超越民進黨，並喊出六都過半，桃園、台北一定要贏回來，現有的縣市要保住，其它全力以赴力拚勝選的目標。而2024年將無私無我，推出最強的總統候選人。並指現階段最強的候選人點名新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕四人。 宣布參選國民黨主席的國民黨前主席朱立倫(中)，上午前往從政的起點桃園，展開競選當主席的拜會行程。首站來到中壢拜會立委魯明哲(右)。記者黃義書／攝影 宣布參選國民黨主席的國民黨前主席朱立倫(中)，上午前往從政的起點桃園，展開競選當主席的拜會行程。首站來到中壢拜會立委魯明哲服務處拜會。記者黃義書／攝影