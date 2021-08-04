民團批首投族公投權遭剝奪 中選會：仍照原投票日計算

828公投延至12月18日，中選會認定民眾須在今年8月8日前滿18歲才能投票，遭民團批評剝奪青年投票權。中選會今回應，依「公投法」第24條準用「公職人員選罷法」第20條規定，投票權人名冊編造基準日是定於投票日前20日。至於公投如經改定投票日，投票權人名冊編造基準日是要依原投票日或改定的投票日計算，均未有明文規定。

中選會日前指出，儘管8月28日公投改至12月18日舉行，但民眾仍須在8月28日前擁有投票權資格，且投票權人名冊在8月8日就會編造完成。換言之，只要8月8日前未滿18歲，就無法參加本次公投。

中選會副主委陳朝建表示，基於公投日期是立法者有意固定於每2年的8月底，顯見投票權人的資格及範圍，依法應可得而確定的；而改定投票日期因不可抗力情事所致，因此投票權人名冊編造基準日，仍應依原投票日計算。

陳朝建表示，依「公投法」第49條第1項規定，公民投票投票無效之訴，經法院判決無效確定者，其公投的投票無效，並定期重行投票。投票權人年齡及居住期間，在重行投票時，仍以算至原投票日前1日為準。

因此，陳朝建表示，公投的重行投票，是依原投票日計算投票權人的年齡及居住期間。公投因準用「公職人員選罷法」第66條規定改定投票日期，性質與重行投票相近，可類推適用重行投票以原投票日計算法定期限的規定。

陳朝建表示，選舉實務上，經統計自2002年以來，公職人員選舉經依「公職人員選罷法」第66條規定改定投票日期計有8例，均依原選舉人名冊辦理投票。

有關全國性公投經改定投票日期後，編造投票權人名冊完成及投票權人名冊公告閱覽作業，依原投票日計算法定期限並據以辦理相關作業。

陳朝建說，依規定，投票權人名冊經公告、更正後即為確定，而投票權人人數的公告，目的在使公眾知悉公投案投票結果通過或不通過計算的基準數，因此改定的投票日3日前，即12月14日，公告投票權人人數。