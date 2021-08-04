快訊

射擊同好變軍工怪獸？美國NRA「裝死破產」大鬥法

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團批首投族公投權遭剝奪 中選會：仍照原投票日計算

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
原定8月28日舉行的公投，因疫情改於12月18日投票。圖／聯合報系資料照
原定8月28日舉行的公投，因疫情改於12月18日投票。圖／聯合報系資料照

828公投延至12月18日，中選會認定民眾須在今年8月8日前滿18歲才能投票，遭民團批評剝奪青年投票權。中選會今回應，依「公投法」第24條準用「公職人員選罷法」第20條規定，投票權人名冊編造基準日是定於投票日前20日。至於公投如經改定投票日，投票權人名冊編造基準日是要依原投票日或改定的投票日計算，均未有明文規定。

中選會日前指出，儘管8月28日公投改至12月18日舉行，但民眾仍須在8月28日前擁有投票權資格，且投票權人名冊在8月8日就會編造完成。換言之，只要8月8日前未滿18歲，就無法參加本次公投。

中選會副主委陳朝建表示，基於公投日期是立法者有意固定於每2年的8月底，顯見投票權人的資格及範圍，依法應可得而確定的；而改定投票日期因不可抗力情事所致，因此投票權人名冊編造基準日，仍應依原投票日計算。

陳朝建表示，依「公投法」第49條第1項規定，公民投票投票無效之訴，經法院判決無效確定者，其公投的投票無效，並定期重行投票。投票權人年齡及居住期間，在重行投票時，仍以算至原投票日前1日為準。

因此，陳朝建表示，公投的重行投票，是依原投票日計算投票權人的年齡及居住期間。公投因準用「公職人員選罷法」第66條規定改定投票日期，性質與重行投票相近，可類推適用重行投票以原投票日計算法定期限的規定。

陳朝建表示，選舉實務上，經統計自2002年以來，公職人員選舉經依「公職人員選罷法」第66條規定改定投票日期計有8例，均依原選舉人名冊辦理投票。

有關全國性公投經改定投票日期後，編造投票權人名冊完成及投票權人名冊公告閱覽作業，依原投票日計算法定期限並據以辦理相關作業。

陳朝建說，依規定，投票權人名冊經公告、更正後即為確定，而投票權人人數的公告，目的在使公眾知悉公投案投票結果通過或不通過計算的基準數，因此改定的投票日3日前，即12月14日，公告投票權人人數。

投票 公投 中選會

延伸閱讀

父親節前滿18歲才能公投？民團批剝奪7萬名首投族權利

藻礁公投延期 環團：剝奪延後期間年滿18歲者投票權

行政院今提名中選會委員人選 將函請立法院審議

獨派大老辜寬敏提制憲意向公投遭駁回 提告徹底爭取

相關新聞

范雲再度發文秀政績 網友狂問「3+11」綠營沒人聲援

民進黨立委范雲因被指控為放寬機師檢疫「3＋11」政策關說而造成防疫破口，備受外界批評，臉書暌違83天沒更新後，范雲昨晚及...

威脅蔣萬安最大女人？黃珊珊：交選民決定 努力往前走

距離2022縣市長選舉僅剩一年多，日前網路媒體民調，若2022北市副市長黃珊珊加入戰局，蔣萬安、陳時中、黃珊珊三腳督局面...

批民進黨防疫爛 朱立倫：2022台北桃園一定要拿回來

國民黨前主席朱立倫2日宣布回鍋參選黨主席。他今天南下拜會國民黨立委魯明哲，笑稱跟綽號「魯蛋」的魯明哲親如兄弟。魯明哲被問...

影／2024最強總統候選人 朱立倫點名這四人

宣布參選國民黨主席的國民黨前主席朱立倫，上午前往從政的起點桃園，展開競選黨主席的拜會行程。首站來到中壢拜會立委魯明哲。朱...

民團批首投族公投權遭剝奪 中選會：仍照原投票日計算

828公投延至12月18日，中選會認定民眾須在今年8月8日前滿18歲才能投票，遭民團批評剝奪青年投票權。中選會今回應，依...

藻礁公投延期 環團：剝奪延後期間年滿18歲者投票權

原本今年8月28日應該舉行公投投票，但因應疫情，中選會將原定公投時間改為12月18日投票，中選會認為「投票權人仍以原110...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。