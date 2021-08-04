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用中國貨雙標 楊寶楨：有些事就民進黨可以 別人都不能
民眾黨發言人楊寶楨昨晚在臉書表示，有些事情就是民進黨可以做，別人都不能做；民眾黨粉專誤用中國媒體照片不行，民進黨人士使用中國貨就可以。民進黨最愛操弄意識形態吸選票，但每次談到相關議題都愛打假球，比如東奧正名公投、法理台獨提案、護照/華航正名等，「賣芒果乾」還能暢銷多久，就繼續看下去。
楊寶楨指出，近日民眾黨臉書在恭賀體操國手李智凱奪銀牌，以及台北市長柯文哲幫台灣女子桌球團體賽加油時，使用中國媒體照片；民眾黨小編馬上撤文並道歉，沒想到民進黨台北市議員簡舒培還是見獵心喜，僅憑照片就說柯市長和民眾黨是「拍中國馬屁」。
楊寶楨指出，其實說起使用「中國製造」，最愛高喊抗中保台的民進黨才不遑多讓吧？前有立委林楚茵在國會殿堂公然使用中國OTT平台愛奇藝，後有高雄跨百光年系列活動使用「中國製」無人機展演與燈光秀設備等，依照簡舒培的標準，林楚茵、陳其邁全都是在「拍中國馬屁」嗎？
楊寶楨說，比起民眾黨小編第一時間坦承失誤並道歉，林楚茵說自己「不是追劇是關切」，高雄市長陳其邁說「你的iPhone也是中國製」，滿滿的推託卸責之詞，民進黨的雙標不僅秀下限更是無極限。
楊寶楨表示，民進黨自己使用中國貨就一副「沒什麼大不了」的態度，民眾黨當然也不會因此說民進黨就是「賣台舔中」；但別人使用中國媒體照片，就急著喊中共同路人，何必如此刻意扭曲對國手加油的好意？
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