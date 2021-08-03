因應防疫 國民黨全代會擬10月底分區視訊舉辦
國民黨主席選舉確定延後至9月25日投票，4日中常會將討論連動延辦的全代會舉辦方式、日期、地點與重要議案。據了解，因應疫情二級警戒規定，今年全代會將首度以縣市黨部為單位，分區實體連線視訊會議形式舉辦。
至於延辦後全代會日期，黨務籌辦單位初步規畫在10月底舉辦，但因罷免台灣基進黨立委陳柏惟在10月23日投票，往後推一周的10月30日或31日是較合適的全代會舉辦日期，中常會將拍板。
依據中央流行疫情指揮中心防疫指引，疫情二級警戒期間辦理集會及投票，室內依可活動面積，以每人2.25平方公尺計算容留人數，最多不得超過50人；室外活動以每人至少1平方公尺計算，不得超過100人。
黨務人士表示，因應疫情仍有持續風險，這次全代會將分區於各縣市尋找合適場地舉辦（實體），再以視訊形式連線串聯，屆時連線主場可望在中央黨部。但黨務人士說，最後舉辦形式仍待中常會做最後討論、拍板。
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