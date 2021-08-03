高端EUA會議紀錄 賴士葆提8點質疑

衞福部食藥署公布高端疫苗EUA審查會議紀錄。國民黨立委賴士葆今在臉書仍提出8點質疑，認為每一次政府對高端的發言，就是對政府公信力再一次的折損，官員或以為「公信力」三個字，在政府的庇護之下可以取之不盡用之不竭，所以一直以政治力介入，捨棄科學民主的坦蕩無私，選擇黑箱作業迂迴護短的方式，留下更多的爭議和疑慮。

賴士葆表示，首先，政府到底在怕什麼？為什麼審查委員要「去識別化」？既然都是發表專業意見，是誰主張讓這些專家見不得人？其次，EUA審查會議專家的意見為什麼不能公開逐字稿？經過整理摘要之後，只會讓人存疑為何有些部分要被刪除不能公開。

第三，賴士葆說，為了護航高端，所以特例在7月18日EUA審查會議之前，高端就進行封緘檢驗，違背常理。第四，護航獨厚高端，甚至尚未通過EUA審查，就下500萬劑訂單，這是空前的紀錄。

第五，賴士葆說，擴大產能之下，高端疫苗數據偏差，疫苗被退貨，食藥署署長把上市公司高端當成國營事業一般，急著跳出來口不擇言的辯護說，退貨的製品說不定更好，已經到匪夷所思的地步了。第六，審查委員認為高端疫苗對於變異株Delta的保護力尚待確認，政府已把高端列為公費疫苗，把台灣人民當作白老鼠實驗。

賴士葆質疑，藉著疫苗進貨供應不足的空窗期強推高端疫苗，很像趁火打劫。接種第一劑莫德納疫苗的民眾要預約第二劑的時候，系統設計勾選高端疫苗，將來若不主動取消，就會視同同意施打高端，高端的相關保護力說明都沒有，把高端列為公費疫苗讓人民勾選，這樣是自願還是被迫？

最後，賴士葆表示，EUA的審查專家認為高端應進一步說明第三期臨床試驗計畫評估施打第三期效果。蔡英文總統說要用國際標準來審查，保證疫苗的安全性和有效性的承諾根本跳票。高端到巴拉圭進行所謂的三期臨床試驗，其實只是國內第二期的延伸，還是用免疫橋接替代療效指標，不像國際認證通過的疫苗是針對幾萬人真實的測試保護力，高端這樣有沒有欺矇之嫌？ 這樣政府無異於草菅人命。

賴士葆說，Delta病毒變異株的來勢洶洶，以色列和美國已經考慮施打第三劑的疫苗。台灣疫苗就是不足，且嚴重的短缺，政府只核准三家之後，就阻止縣市政府和民間力量要繼續採購捐贈國際認證的疫苗，強推沒有保護力證明的高端疫苗（事實上要對抗新型病毒，沒有經過第三期的試驗根本不能稱為疫苗）這樣是對不起苦等疫苗的老百姓。陳時中說有打總比沒有好，原來打高端疫苗只是為了安心，而不是防護病毒救命。