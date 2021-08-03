范雲回來了！臉書睽違83天再發文：協助釐清3+11爭議

民進黨立委范雲今天5月因被指控為放寬機師檢疫「3＋11」政策關說而造成防疫破口，備受外界批評，范雲臉書也自5月12日起停止更新。暌違83天後，范雲稍早在臉書再度有發文，貼出自己立委任內工作成果，並指出相信行政院與監察院分別進行調查，會釐清「3+11」相關爭議。

范雲表示，自從5月疫情爆發以來，因為3＋11相關爭議，自己鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇，對於該爭議，如自己之前所說，「我為機組員開協調會，出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮。對於相關決策與疫情關聯，除了指揮中心多次說明，我也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，我也會盡全力協助相關爭議釐清」。

范雲貼出去年2月至今年7月的工作成果報告表示，自己推動台灣成為正常國家，與建構防範中共滲透的防禦工事；為了推動深化台灣民主，已提出憲法增修條文草案，確立國家人權委員會獨立行職權，並強化人權保障；在教育領域、勞動權益、性別議題也都提出相關修法草案。

范雲說，團隊積極協助在不同領域中的女性所面對的環境不友善，目前有具體處理的包括運動領域、科技領域，以及金融領域，針對政治領域，她也提出了「行政院組織法」修法版本，明定未來政務官任命單一性別比例不得少於3分之1。

范雲指出，關於轉型正義自己也有著墨，已努力促成政府一步步公開威權時期的各種檔案，包括擴大解密並開放政治檔案、推動威權時期大法官解釋會議紀錄公開，以及促成國安局長承諾正視威權時期國安局過錯等，「因為有了歷史正義，這個國家也才能成為一個正常的民主國家」。