聽新聞
test
0:00 / 0:00
小S挺東奧國手遭對岸網友出征 江啟臣：何錯之有？
藝人小S因挺中華隊國手，遭對岸鄉民出征，還連丟對岸多個商業代言。國民黨主席江啟臣今天晚間在臉書聲援表示，中華民國是一個主權國家，稱呼中華民國的選手為「國手」，何錯之有？為國手加油不需要道歉。
江啟臣指出，奧運精神中，重要的一個意涵便是「尊重和不歧視他人」、「幫助、分享、關心」，期待兩岸該從體育交流中，培養善意並化解敵意；看到國人因替中華隊國手加油，遭大陸網友出征，甚至因此減少工作機會，令人遺憾。
江啟臣表示，奧運期間，難免會因所支持選手表現而熱血沸騰，但仍須「相互保持尊重」，如今謾罵、挑釁言論紛紛出籠，難免失去運動賽事本質與感動，勸戒網友們相互克制，好好欣賞比賽，運動家的精神不應該只有選手需要具備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言