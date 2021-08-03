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小S挺東奧國手遭對岸網友出征 江啟臣：何錯之有？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者鄭超文／攝影
國民黨主席江啟臣。記者鄭超文／攝影

藝人小S因挺中華隊國手，遭對岸鄉民出征，還連丟對岸多個商業代言。國民黨主席江啟臣今天晚間在臉書聲援表示，中華民國是一個主權國家，稱呼中華民國的選手為「國手」，何錯之有？為國手加油不需要道歉。

江啟臣指出，奧運精神中，重要的一個意涵便是「尊重和不歧視他人」、「幫助、分享、關心」，期待兩岸該從體育交流中，培養善意並化解敵意；看到國人因替中華隊國手加油，遭大陸網友出征，甚至因此減少工作機會，令人遺憾。

江啟臣表示，奧運期間，難免會因所支持選手表現而熱血沸騰，但仍須「相互保持尊重」，如今謾罵、挑釁言論紛紛出籠，難免失去運動賽事本質與感動，勸戒網友們相互克制，好好欣賞比賽，運動家的精神不應該只有選手需要具備。

江啟臣 小S 2020東京奧運

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