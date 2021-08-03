點名國民黨2024總統大選最強戰將 朱立倫：沒有包括我

國民黨前主席朱立倫宣布再參戰黨主席選舉，宣示2024總統大選會無我無私推最強候選人應戰。朱今天下午受訪點名，現在黨內最強人選是新北市長侯友宜，中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕都是優秀人才，也不排除其他的人。

廣播主持人蔡詩萍追問，朱立倫所謂的2024最強人選包不包括自己？朱回應，「我沒有包括我，因為我無私無我」，無私無我的決心才能獲得重返執政機會。

朱立倫表示，去年沒有參選黨主席，是希望新世代或不同世代承擔，這是基於前輩角度來看；但現在是最困難的時候，必須放下個人考量，出來團結大家，改變國民黨贏得2022選舉，2024推出最強的候選人。

朱立倫也承諾，國民黨政黨支持度與認同度，明年一定要超越民進黨，這樣的政黨對黨提名選將至少不會成為包袱；現在有人說國民黨支持度18%、19%還滿意，「怎麼可能？還差一大截」。

朱立倫也宣示明年縣市長選舉，國民黨至少要從現有的14席縣市長起跳，，6都至少3席；他的目標是要把桃園贏回來，台北也要搶回來，但也絕對不會放棄任何縣市。

外界解讀明年地方九合一選舉國民黨要保住現狀不難，朱立倫說，絕無此事，過去這半年民進黨表現差，各方民調國民黨卻都沒起來，民眾黨不斷起來，造成很大挑戰，要趕快改變、改進。

至於之後是否有「藍白合」空間？朱立倫表示，先讓國民黨強，這樣才有資格講很多事情，所有潛在朋友都不能排除。