因做過這件事 施正鋒：最沒資格談運動的是蔡英文

東京奧運成全民話題，東華大學教授施正鋒今天在臉書貼文，不僅是國人擠在電視機前面加油，政治人物也不放棄機會蹭熱度，難得雪中送炭、只有錦上添花，那是人之常情。不過，當前政治人物當中，最沒有資格談運動的是蔡英文總統，因為當年一再修改黨內總統初選比賽規則，只會把人家的小孩教壞，完全沒有一點運動精神。

施正鋒貼文如下：

先前傳出，立委競相在臉書上恭賀，連選手的名字都寫錯，譬如基進黨立委陳柏惟、以及民進黨立委吳思瑤，相當不禮貌。另外，民進黨立委陳亭妃把選手賽程弄錯，算是無心之過，而國民黨立委馬文君更把莊智淵稱為「羽球教父」，爭議性則比較大。至若於前國民黨立委蔡正元張冠李戴奪金國手王齊麟的尊翁，就實在無言。其實，這些都算是小事。

民主政治的本質就是以選前的承諾交換選票，關鍵在於當選後是否能實踐諾言，再來決定下回是否繼續支持。台灣在民主轉型的過程，民進黨以衝撞拉下國民黨威權體制，儘管多次政權轉移，本質上是建立在對於執政黨的嫌惡，而非在意取而代之者的承諾。因此，上台後斤斤計較的是如何鞏固政權，而非政見履行，也就是前立委朱高正的名言「政治是高明的騙術」。

以紓困振興特別預算8700億多來看，目前除了號稱有1千億效益的三倍券，政府還打算進一步發5倍券、看上1600億的好處。然而，審計部卻打臉經濟成長貢獻只有0.09%，換算去年國民生產總額新台幣20兆，不過180億，光是行政成本就22億，還不算領取過程可能群聚感染的風險。再看五花八門的各種票券，宛如民間的「弄鐃」。

如果說行政院是散財童子，最大的罪過也只是效益估算粗糙、及推算模型不明，中央集權防疫中心則是爭功諉過、粉飾太平。首先是所謂的「校正回歸」，也就是「回溯確診的病例」，數字看起來比較不會那麼難堪；接著是疫苗接種率，國際上以每個人接種兩劑來算，完整接種是200%，更不用說以色列開始施打第3劑，台灣政府偏偏以1劑來算、津津樂道突破3成；再來是染疫死亡率，明明世界排行末段，卻強調死亡人數低於他國。

適逢8月1日原住民族日，蔡英文總統除了為原住民族國手喝采，不忘自我吹噓上任以來為了原民做了多少事。然而，除了沾光，我們看不出小英是否知道，對於弱勢族群來說，運動是不得已的強項，更是教改多元入學較難剝奪的往上流動機會，刻板印象的背後隱藏著無奈與辛酸？那些更多沒有當上國手的，又有誰來關心？事實上，蔡英文初次大選的原民政策，當選後縮水為道歉文，所謂轉型正義政績大碗小碗，掩藏不了鼻子變長的窘境。

其實，當前政治人物當中，最沒有資格談運動的是蔡英文，黨內總統初選一再修改比賽規則，只會把人家的小孩教壞，完全沒有一點運動精神。至於民進黨高掛「台獨黨綱」，掛羊頭賣狗肉，前總統陳水扁振振有詞「做不到就是做不到」，只差沒有說「不然你要怎麼樣」。蔡英文進一步高舉「維持現狀」的免戰牌，下面的小嘍囉厚顏出來嚷嚷「美國不支持台灣獨立」，用來合理化自己的懦弱怠惰。試想，政權交到手上、還是全面執政，平常不努力，何時要上場？