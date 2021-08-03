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柯文哲PO陸官媒照幫國手加油 簡舒培：拍對岸馬屁爭取韓粉

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員簡舒培今天在臉書質疑，柯文哲、民眾黨一再引用中國官媒照片　幫國手加油，拍中國馬屁、爭取韓粉支持？引用自簡舒培臉書
台北市議員簡舒培今天在臉書質疑，柯文哲、民眾黨一再引用中國官媒照片　幫國手加油，拍中國馬屁、爭取韓粉支持？引用自簡舒培臉書

台北市議員簡舒培今天在臉書質疑，柯文哲民眾黨一再引用中國官媒照片幫國手加油，拍中國馬屁、爭取韓粉支持？簡舒培質疑，最近柯文哲受韓粉熱烈愛戴，使用中國來源圖片，恐怕也是想藉此博得韓粉族群的支持聲量。

簡舒培今天在臉書貼文提到，昨日民眾黨粉絲專頁發文恭喜李智凱鞍馬奪得銀牌，竟然是來自中國官媒新華社，被發現後民眾黨撤文，並由小編出面道歉，說未來不再使用中國圖源。

但不到24小時，昨日柯文哲的粉絲專頁限時動態，幫台灣女子桌球團體賽加油，放上的鄭怡靜的照片圖片來源，竟然又是新華社！

簡舒培說，第一張發生錯誤，民眾黨主席的柯文哲說，做錯一張笑一笑就好，那第2張繼續出錯，就不是意外失誤了吧！

簡質疑，是整個民眾黨跟柯文哲的粉專小編都外包給中國嗎？還是中國官媒是柯文哲跟民眾黨的訊息來源中心？還是柯文哲想刷國手聲量，但又怕卻步上小S的後塵，所以才故意犯錯？柯文哲說一套做一套，萬事都以網路聲量為最終考量。

柯文哲 民眾黨 簡舒培

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