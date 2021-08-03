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【重磅快評】陳時中、吳秀梅的話為什麼讓人心裡發毛

聯合報 / 主筆室
高端通過緊急使用授權後，指揮官陳時中表示，8月可少量提供接種，首批疫苗有批號未連續的是技術性「資料不完整」。圖／指揮中心提供
高端通過緊急使用授權後，指揮官陳時中表示，8月可少量提供接種，首批疫苗有批號未連續的是技術性「資料不完整」。圖／指揮中心提供

食藥署公布高端疫苗EUA會議紀錄，不公布還好，公布後，外界才知道，原來與會專家雖傳出已經「篩選」過，但多數專家仍是有條件通過，建議後續要追加第3期試驗及研發改良型疫苗；即使如此，食藥署仍無視送驗品傳出嚴重不合格情事，不僅提前封緘檢驗，食藥署長還說這搞不好是一個更好的產品，真不知是好在那裡？ 

食藥署昨天公布高端疫苗緊急使用授權EUA會議紀錄，結果會中雖有多位專家認同高端疫苗抗體效價達到EUA標準，但卻對Delta等變種病毒的保護效果提出質疑，要求業者必須後續追加第3期試驗並研發改良型疫苗。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰指出，21位審查專家中，有15位是有條件通過EUA，顯示專家並沒有共識，但衛福部仍給予高端EUA，這樣如何讓民眾信服？書記長陳玉珍更點出關鍵，指審查會議紀錄中，專家明白表示「本會議決議，提供主管機關參考，同意與否的決定權，還在主管機關」。

顯然，與會專家們對通過高端EUA仍有保留，但衛福部掌握了話語權，現場主席沒有做成結論，卻衛福部對外說專家審查通過EUA，不說「有條件」，只說「通過」，其實是押著專家來背書。外界更恍然大悟，原來衛福部不敢在第一時間公布會議記錄，陳時中推說「專家不喜歡被獵巫」，只是個幌子，真正的考量是在會議記錄去識別化之後，反可讓專家們噤口。

依常情，與會專家即使是有條件通過EUA，誰又願意在蔡政府要強行通過高端EUA之際來當出頭鳥？去識別化再公布，反而大家相安無事。高端就在蔡政府這樣的精心安排之下，一路輕騎過關拿到EUA，陳時中更無忌憚，大方坦承食藥署在EUA審核前就進行封緘檢驗，事實上也是料準藍營根本拿他沒輒。          

在陳時中公布EUA會議紀錄之際，食藥署已完成四批26萬5千劑的高端疫苗封緘檢驗，之前高端傳出擴充產能時數據偏差，導致82％疫苗被退貨，食藥署長吳秀梅駁斥退貨之說，但昨天證實首批高端疫苗有批號未連續的情況，陳時中說有些疫苗有技術性「資料不完整」，這話說得不清不楚，猶如吳秀梅日前說退貨不代表不合格，搞不好是一個更好的產品，兩人說法對照，很難不讓人心裡發毛。 

高端疫苗 食藥署 衛福部

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