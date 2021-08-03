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奧運奪牌選手加碼金比一比！金門最慷慨 台中連帕運都包

奧運獲獎選手各縣市加碼激勵金 南投簽專案獎勵

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投子弟黃義婷參加東京奧運女子單人雙槳划船賽，刷新個人奧運紀錄，南投鄉親同感光榮。圖／南投縣政府提供
南投子弟黃義婷參加東京奧運女子單人雙槳划船賽，刷新個人奧運紀錄，南投鄉親同感光榮。圖／南投縣政府提供

東京奧運我國選手表現傑出，除了國光體育獎章獎金，各縣市政府也加碼獲獎奧運選手獎金或激勵金，南投縣政府表示，對全國運動會得獎選手，金牌20萬元、銀牌9萬元、銅牌5萬元， 考慮縣府財政，亞運、奧運獎金尚未加碼，選手如果獲得獎牌，將會專案簽發獎金。

東京奧運，南投子弟黃義婷參加女子單人雙槳賽，最後總排名第20名，較上屆里約奧運第25名進步，比賽時南投縣政府在網路號召南投鄉親為黃義婷加油，雖未獲獎，但她刷新個人奧運最佳成績，南投鄉親為她的努力和表現同感驕傲。

縣府表示，南投縣優秀選手參加全國、國際性運動賽會皆訂有獎助學金頒發標準，全運會得牌獎金，金牌獎金最高20萬元，前三名除選手，也頒發教練獎金。

南投縣選手代表國家參加亞奧運，南投縣政府致贈訓練營養金每人5千元，選手榮獲亞奧運獎牌，除依南投縣獎助學金設置辦法頒發5萬元外，將另案專簽獎金。

南投縣和直轄市政府財政差距大，著重在選手培訓的補助跟協助，選手奧亞運得獎回來，南投縣均專簽獎勵，鼓勵優秀子弟為南投及台灣爭光。

東京奧運 金牌 里約

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