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評柯文哲防疫表現 王世堅：優先檢討他那一張嘴

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
有柯黑議員之稱的王世堅，今天評台北市的防疫表現，王世堅說，就是要檢討柯文哲的那一張嘴最優先。圖／引用自POP搶先爆直播
有柯黑議員之稱的王世堅，今天評台北市的防疫表現，王世堅說，就是要檢討柯文哲的那一張嘴最優先。圖／引用自POP搶先爆直播

疫情趨緩，雙北今天也開放餐飲內用，台北市議員王世堅今天接受媒體人邱明玉廣播專訪，提到台北市長柯文哲的防疫表現，王世堅說，一開始兩周表現還不錯，不過柯就是那張嘴，不到兩個禮拜，又開始亂講話。台北市是首善之都，應要做防疫模範生，不過北市防疫做得比預期還要辛苦、成績也比預期還要不好，要來檢討，就是要檢討柯文哲的那一張嘴最優先。

另外，柯文哲今天與台東縣長饒慶鈴同台宣傳台東熱氣球嘉年華，對於柯文哲合體饒慶鈴，王世堅僅一句「來者不拒」回應。王世堅說，柯文哲一向來者不拒、見人說人話，見鬼說鬼話。

王世堅說，其實北農群聚發生前，五月時已有許多議員提出預警，表示北農已經有三位確診，但當時柯文哲卻只顧著亂講話，宣揚有做防疫，結果議員的提醒、社會的脈動沒有注意到，之後又爆發環南群聚，柯文哲到這個時期，就有一些慌亂。

柯文哲的防疫表現，一開始還不錯，後來卻因為自得意滿、開始亂講話，至於副市長黃珊珊防疫表現也不錯，醫福會執行長王必勝進來也穩住了環南下半場，但最糟糕的，就是柯文哲專業的傲慢，以及那一張嘴。

柯文哲 王世堅 北市

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