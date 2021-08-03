雲縣奧運獎金「升等」 奪金+破紀錄可獲180萬

「國家要榮耀，我們也要陪選手一起走」雲林縣長張麗善今天表示，代表國家參加奧運的雲林縣選手，獎金第一至八名，從原本1至30萬元，調整為5至100萬元，破奧運紀錄者則從20萬提高至80萬元，由縣府教育基金支付；今年縣內國手陳奎儒代表征戰田徑跨欄項目，家住雲林縣四湖鄉的親友和鄉親組成加油團，今晚將在四湖參天宮為他集氣加油，張麗善也將到場應援。

張麗善說，選手能登上奧運賽場相當不容易，不僅為故鄉爭光，更是台灣之光，因此從今年奧運開始，縣內國手獎金調整為第一名100萬、第二名80萬、第三名60萬、第四名40萬、第五名30萬、第六名20萬、第七名10萬、第八名5萬；破奧運紀錄80萬，鼓勵選手繼續朝著體育之路發展。

張麗善表示，雲林縣睽違34年主辦110年全國中等學校運動會，更發揮地主隊精神，今年比去年再多8面金牌，奪得22金23銀26銅，其中木球項目就囊括10金。

有體育選手的用心，台灣才能藉此在國際上揚眉吐氣，也讓世界看見台灣，張麗善說，體育人才可以把台灣或雲林，推向國際舞台，因此她也相當重視縣內體育教育發展，除完善各運動場域及設備提升，針對選手的身心理，也比照國訓中心設施設備及規格，媲美奧運等級實施。

且為將選手留在雲林發展，張麗善指出，上任以來至全中運前，就已聘用11位專業教練，而全中運結束之後，她發現有增聘專業教練需求，因此針對學校發展特色，做專業教練調度調整，並再增聘4位專業教練，目前有15位教練專門培訓體育人才。

此外雲林縣啟動運動選手三級（國小、國中、高中）銜接計畫，鼓勵優秀選手留縣升學，縣府也積極媒合企業贊助，扶植縣內體育團體、支持優秀選手，全面提升縣內運動風氣。