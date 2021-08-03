讓國手無後顧之憂 立委提修法：保障每月43K基本收入

我國選手在今年東京奧運表現相當亮眼，創下史上最佳獎牌數紀錄，雖有高額國光獎金，但國手平時訓練的補助仍有限，甚至有人得兼差維生。民眾黨立委賴香伶、國民黨立委鄭天財今連署提出修法，保障入選國家代表隊的選手四年間每月有約4.3萬元基本收入，讓他們可免除後顧之憂訓練，爭取更好的成績。

賴香伶指出，蔡英文總統2016年接見里約奧運代表團即表示，政府要打造更好的體育環境，讓教練跟選手沒有後顧之憂，可以全力拚戰，但在此次東京奧運卻出現官員搭商務艙、選手搭經濟艙及住三星飯店等情形，顯見我國國手待遇仍有很大進步空間。

賴香伶表示，國手參加國際賽事及集訓時，因生活津貼有限，有些人須仰賴家庭支持，或自己兼差賺錢，就有足球選手擔心，若接受國家徵召後，打不進去世界盃或資格賽，補助就會終止，屆時又要重新找工作，恐有幾個月的失業期，因此國家不該只拘泥奪牌與否的獎金，而是應長期規畫培訓系統。

鄭天財表示，許多選手處於職業生涯黃金階段，便面臨當下生計及退役後經濟來源的抉擇與負擔，以原住民選手訓練環境而言，109年度教育部體育署補助原住民族地區學校聘用教練實施計畫中只聘14名教練，可見退役運動員的教練及現運動員的養成，亟需我國經費主動挹注。

與會的時代力量立委王婉諭也指出，雖台灣奧運獎金是世界第三高，但體育環境仍待改善，如就學階段國手每月僅1萬5500元零用金補助，政府除了提供得獎獎金，也應該把資源用來培育體育選手、改善訓練環境。

賴香伶今也與鄭天財共同連署，提出國民體育法第22條修正草案，新增經選拔為國家代表隊選手者，中央主管機關應按月發給生活津貼，給付期間以四年為限。生活津貼應依照勞動部發布之經常性薪資之總平均數。

賴香伶表示，近兩屆符合國光獎助學金的選手人次約3千多人，勞動部所公布109年度薪資中位數約4萬3000元，期盼藉由修法，保障國手基本收入，讓他們能安心練習，免除後顧之憂。