黨主席選舉 藍青年軍宣言爭取下下屆 網讚有膽試

國民黨前主席朱立倫昨天在臉書宣布參選黨主席。國民黨議員羅智強辦公室主任楊植斗今天也在臉書宣布，他將投入下下屆黨主席選舉參選，楊植斗今天也提出下下屆黨參選宣言，「我若當選黨主席，將帶領國民黨，在行政丶立法丶司法丶民眾四大領域積極作戰。」他也願拋磚引玉，提供想法，供下屆黨主席參考。

楊植斗說，下屆國民黨主席選舉在即，有不少先進已宣佈參選，他未曾擔任過中央委員，不符黨主席參選資格，但願以此為努力方向，投入下下屆黨主席選舉。

楊植斗今天宣布爭取下下屆黨主席參選，底下也吸引不少網友留言，有網友稱「少年誒，有膽試」，「年輕人加油！」「等你投你一票。」

楊植斗說，一般民眾，根本不在乎誰人當主席，但人民生死交關，卻是真真切切。缺乏國際疫苗丶高端疫苗有安全疑慮丶政府還堅持發放弊病叢生的振興券。民進黨為禍甚劇丶喪失民心，國民黨要捍衛人民權益，才能成為稱職的在野黨。

楊說，行政上，他的參選宣言，黨主席應要求藍營執政縣市勇敢「逆時中」，拒絕施打高端疫苗，並效法金門，發出現金振興紓困；立法上，黨主席應帶領立委與民進黨死嗑，強力反對行政院濫印振興券，守護普發現金的多數民意；司法上，黨主席應窮盡訴訟手段，達到制衡效果。近期江啟臣主席提告官員黑箱EUA丶郝龍彬前副主席提告暫停高端EUA處分，都是好事，應繼續努力。

楊植斗說，民眾的意志，則反映在年底四項公投案，黨主席應組成戰鬥部隊，在網路上丶馬路上大力宣傳公投，達成年底對蔡政府的不信任投票，讓民進黨2022丶2024垮台。國民黨人的溫儒，是優點，也是缺點。可以治國，但不足以勝選。

楊植斗表示，對付流氓般的民進黨，需要八分的正義感，以及二分的匪氣，國民黨眼前的任務，是擊敗萬惡的民進黨，黨主席應負起選舉責任，勇敢承擔。現在的國民黨，需要的是戰士，打完勝仗，戰士也不需戀棧權位，這是他的初心。

他在此宣示，若他有幸當選黨主席，將發揮最強的戰鬥力，努力贏回政權。而國民黨重新執政的那天，他也會即刻離職，並支持能治國的人才投入黨主席補選，為民繼續執政。楊植斗說，他提出的一點想法，也供下屆黨主席候選人參考，若能提早就戰鬥位置，樂見其成。