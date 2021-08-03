小S挺國手遭「小粉紅」出征 趙少康：請大陸展現大國氣度

藝人小S因挺中華隊國手，卻遭對岸鄉民出征，還連丟對岸多個商業代言。中廣董事長趙少康表示，身為台灣藝人，替奧運「國手」加油何錯之有？請中國大陸的朋友們展現泱泱大國氣度，不要又讓藝人須選邊站，成兩岸政治角力犧牲品。

趙少康更點名，面對中華隊選手奪金，頒獎台上升起奧會會旗與國旗歌，大陸中央電視台竟然直接切斷直播，東奧開幕式上，中華隊進場時，騰訊為了不讓大陸民眾看到中華隊，最後連中國隊進場的畫面都沒播出，也成為一場笑談。

趙少康提醒，奧林匹克精神在體現「相互理解、友誼、團結和公平競爭」，讓政治歸政治，體育歸體育、影藝歸影藝，這是大陸官民得趕快補修的學分；過去大陸害怕輸給日、韓，現在連輸台灣都那麼在乎，連頒獎典禮都要封殺，實在小氣。

趙少康說，中華隊選手在東奧表現優異，在疫情籠罩下大大振奮人心，不只小S，全台人民都齊心替國手集氣加油，如果這樣就被打成「台獨」，只會讓兩岸距離越推越遠。