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小S遭出征 藍委籲陸勿放任網路攻訐傷害兩岸情誼

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
小S關心東奧賽事，卻遭受到無妄之災。圖／摘自臉書
小S關心東奧賽事，卻遭受到無妄之災。圖／摘自臉書

藝人徐熙娣（小S）因為在Instagram發文為中華隊奧運選手加油，並稱他們是「國手」，因此遭到中國網友集體出征。不少立委發聲力挺，國民黨立委李貴敏也說，為家鄉的選手祝賀、為精彩的事賽喝采，那𥚃錯了？有誰非幫誰加油不可嗎？

李貴敏在臉書指出，對岸部分網友出征小S，相信是極少數人無知甚至是刻意挑撥兩岸關係的舉動。但問題在於，這些網紅連黑影都沒看到就開槍，對岸商家、品牌只想著保平安，暫停藝人代言以脫離風暴圈，幾次下來，兩岸關係與民間互動不就陷入惡性循環？大陸當局難道不聞不問，坐視話語權由極少數起閧的網紅決定？

李貴敏說，小S在台灣出生，臺灣長大，她支持參加東京奧運的台灣選手，幫家鄉的選手加油，有什麼問題？就是幫獲勝的台灣選手開心而已，跟台獨有什麼關係？就算自家人同場競技，也是各憑本事，強者勝出。

李貴敏表示，奧運強調的是運動斷開政治，讓運動員成為主角，追求更好的表現。大陸的國家隊也讓許多來自台灣的選手移地共同訓練，共同提升實力，不才是兩岸攜手互助共榮的重點嗎？

李貴敏表示，台灣不等於台獨，愛台灣也不代表支持台獨，真沒必要去出征為台灣國手加油的藝人，請勿放任網路攻訐傷害兩岸間之情誼，也不要製造假想敵及不必要的爭議來傷害兩岸迄今僅存的公約數，失去台灣人心絶對不會比較好。

李貴敏 東京奧運 台獨

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