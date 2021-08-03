ROC自配俄羅斯奧會會旗 國民黨：蔡政府應要推特修正

國民黨官方推特發文標示我英文國名ROC縮寫旁，被配上俄羅斯奧會會旗，遭質疑不專業。國民黨今解釋，推特Twitter經常會因應趨勢變化而推出內建關鍵字的表情符號，這次＃ROC呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，並且往前溯及。

國民黨舉例，包括蔡英文總統2017年官方推特上＃ROC，目前字樣旁也呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，這是推特官方系統性的處理。

國民黨表示，ROC一直以來是中華民國Republic of China英文縮寫象徵，蔡英文政府才不應該漠視不理，應向推特表達嚴正關切，要求推特官方做出適當的修正。

國民黨指出，這次俄羅斯以俄羅斯奧會名義出賽，英文縮寫與我國國號英文縮寫同為ROC，才導致這次推特官方在東京奧運期間，在＃ROC文字後，皆系統性自動呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，設定還溯及過往貼文，造成我國國人與相關單位在推特上使用＃ROC的困擾，也易造成國際間混淆。

國民黨說，ROC是我英文國名Republic of China縮寫，我國民間及官方的對外上也經常使用ROC縮寫來代表我國，甚至我國外交部推特帳號的名稱「 Ministry of Foreign Affairs, ROC」，也是以「ROC」代表我國國號的英文縮寫。

國民黨指出，這次推特事件，不僅蔡英文總統官方推特過往貼文的＃ROC字樣旁出現俄羅斯奧會會旗縮圖，民間團體的推特貼文例如蘋果日報、美國之音等媒體官方推特的過往貼文現今也出現同樣的情況。

國民黨強調，推特Twitter的系統性處理並非刻意為之，但蔡英文政府面對我國國號縮寫旁呈現其他旗幟圖樣，應該表達關切，要求推特官方做出適當的修正，避免造成國人使用上的困擾與國際間對我國國號的混淆。