2022地方選舉　江啟臣：光復北部、鞏固中部、深耕南部

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參選黨主席，訴求鎖定要讓2022縣市長選舉大勝。現任主席江啟臣今受訪表示，對明年2022縣市長選舉將以「光復北部、鞏固中部、深耕南部」策略為主軸布局，除保住14個縣市，還有機會拿下其他縣市。

對於朱立倫強調沒有2022就沒有2024，江啟臣認為，有2022是否有2024心態要歸零看待，兩者不能一概而論，錯誤以為認為2022贏了，2024就沒問題；不能以為地方贏了，中央一定會贏，兩者不見得有連動關係。

江啟臣說，台灣選民有時候會自動平衡，會有鐘擺投票，執政傲慢下次選舉就會被反應。

江啟臣表示，下一屆黨主席的重要任務要遇到罷免陳柏惟、公投、2022選舉、2024選舉，而面對2022、2024，他個人絕對公正無私，他也確定不選2024總統大選，希望當一個造王者，讓國民黨重返執政。

江啟臣說，國民黨丟掉2016與2020才造成今天的狀態，特別是在中央沒有執政下，地方政府很難做，中央分配資源難免會有大小眼，相信新北市長侯友宜也有苦難言，有時候必須忍；2024目標更重要，地方執政縣市才會好做事。

對於2024可能的總統候選人，江啟臣說，檯面上有些人都已經表態，黨中央要做好公正平台角色，讓這些人可以公平公正出線，不要在提名過程造成爭議，不希望過去犯過的錯導致的敗選經驗再發生。

至於參選黨主席能不能選總統，江啟臣表示，黨員會有不同看法，他說自己不選，只是把態度告訴大家，但他不清楚朱立倫有沒有要參選2024總統大選，不適合多做評論。