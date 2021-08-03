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朱立倫正面挑戰 江啟臣：平常心爭取黨員支持

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／本報資料照
國民黨主席江啟臣。圖／本報資料照

國民黨前主席朱立倫上午正式宣布回鍋挑戰現任主席江啟臣，江上午受訪表示，他真的很平常心，政黨選舉不是奧運，主席選舉是黨內不同階段，角色分工的選擇過程，最大贏家是國民黨，參選就是讓黨員選擇，他會確保過程公平順利。

江啟臣強調，朱立倫「不是挑戰我」，大家可能有自己理想，選舉就是這樣。

江啟臣說，他現在還是黨主席，會把份內工作做好，等登記之後就會請假，屆時就是參選人身分，不干涉黨務，做參選該做的事，跟黨員報告過去這段時間做的黨務工作，那些要延續深化，平常心爭取黨員支持，準備工作都在進行。

江啟臣也提到，當選時國民黨民調支持度12%、民眾黨9%、民進黨40%；上個月國民黨已有22%、民眾黨11%、民進黨27%，半年內幾度相當接近，目前已經在交叉範圍，相信繼續努力民眾會給機會重返執政

江啟臣表示，他擔任黨主席以後，國民黨走在正確道路上，從谷底爬升到現在，起碼把基本盤找回來鞏固住。

江啟臣細數任內花了不少時間做社會溝通與接觸，像反萊豬與支持藻礁公投，就與國民黨過去不曾互動的社運團體有很多合作，合辦反萊豬大遊行；任內青年也大舉入黨，還做了數位黨部App，非黨員也可以使用，提升網路傳播。

朱立倫質疑任內做得不夠，江啟臣說，可以理解大家都希望黨中央做更多，但每個議題每個階段不同，不能說黨完全沒有戰鬥力，只是不同議題要有所調整變化，像去年力阻監委提名、反萊豬、關中天，國民黨都展現戰鬥力，也讓公投成案。

江啟臣表示，疫情爆發後，很多人覺得國民黨不夠硬，但因疫情限制下不能集會遊行造成疫情破口，也要評估是否會造成反噬，最後也發動買疫苗、要疫苗活動，監督國產高端疫苗，主張紓困應發現金。

江啟臣 國民黨 高端疫苗

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