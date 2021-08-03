蔡英文：台灣是堅韌之島 難關很多會一關一關過

蔡英文總統今早接見國際組織「堅韌社會再造委員會」亞太中心，她表示，訪賓都是台灣學界、業界的關鍵人物，多年來投入公共事務，也發揮個人影響力，在國際上傳遞台灣的聲音，讓世界能夠看見台灣。這段時間，全世界每個國家、包括台灣，最關注的大概就是防疫議題，大家能夠努力把台灣和亞太區的經驗作為全球對抗疫情的參考，加強台灣防疫工作跟國際的連結，她要表達感謝之意。

今天訪賓包括堅韌社會再造委員會國際委員陳建仁、施振榮、該會亞太中心國際顧問委員會主席詹長權、主席林夏如、執行長李自強、研究夥伴周桂田等。

蔡總統指出，訪賓現在做的事情非常具有意義，也就是在後疫情時代的挑戰，「韌性（resilience）」的問題，是現在全球治理的熱門議題。現在看到天災或疫病對整體社會結構所帶來的衝擊，事實上長久以來，國安部門對各式各樣社會的韌性，都有進行測試及基礎工程建構；因此，她很高興看到在整體社會結構韌性上，透過大家的努力能與國際接軌，她認為這是非常重要的一件事。

蔡總統說，台灣這陣子確實面臨許多考驗，但也都一次又一次度過難關，顯現出台灣整體社會的一種韌性。她也常說台灣是「堅韌之島」，幾百年來都是如此，她相信難關還是很多，但只要大家合力，「我們會一關一關過」。

蔡總統表示，下一個階段，各國在考慮，如何在防疫跟經濟復甦的同時，能夠兼顧永續平衡、建構出更強健的社會安全網，她也期待台灣跟其他國家有更多的經驗交流。

蔡總統當場也恭喜前副總統陳建仁獲得天主教教宗方濟各任命為「宗座科學院」院士，讓台灣的學術界成就被世界看見，也因為陳曾擔任副總統，她認為這也是對台灣民主體制的肯定。