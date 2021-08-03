江朱競選黨主席 兩人都難挽回江山

國民黨主席之爭，目前浮上檯面的有江啟臣、朱立倫與卓伯源，其中江、朱都當過黨主席，但過去建樹並沒有很多，如果要再次挑戰黨主席之位，學者也大多不看好：師大教授曲兆祥認為江威望不夠，東華大學教授施正鋒則認為，江雖然試圖改革，但卻把黨內得罪光了；朱雖可整合黨務，但本身個性謹慎，未來難有突破性。彰師大教授劉兆隆直言，藍營基本盤不斷衰退，誰都難帶領國民黨奪回政權。

江有現任優勢

師大政研所教授曲兆祥指出，江啟臣是現任黨主席，至少在黨務系統上有優勢，且還有媒體的曝光度，很多中性黨員也傾向較支持現任黨主席；朱立倫則是過去有擔任過主席，還有地方首長的經驗，在政治上的資歷比江啟臣完整，而且近日有民調認為他當選的機會比較大。

「不過朱立倫需要自己創造話題。」曲兆祥認為，朱立倫不是現任黨主席，需要自己製造話題，因此在媒體上的宣傳就會比較弱勢。不過江啟臣在黨內的威望也不高，且黨主席是黨內的黨員投票，較支持江的年輕黨員影響力不高，投票意願也低，因此他認為誰會出線還很難說。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則分析，江的背後是以前總統府秘書長廖了以為首的本土派，但在從2018年三山造勢後就受到國民黨其他人冷落，所以江啟臣反而是希望黨內的軍公教與權貴能與他們整合；問題是江的政治資歷並不深，加上地方首長不太願意理會立委出身的黨主席（通常從政會先選立委，再選縣市長），江面臨的困難重重。

朱整合能力強

他分析，江雖然想要做事，但黨本身問題重重就急於改革，像江過去強打萊豬議題，甚至拋出「藍白配」或是「以中華民國憲法為本的九二共識」等等，反而就會四處得罪黨內勢力，誰都叫不動。施正鋒認為江還是太溫良恭儉讓，更應該重用黨內立委如鄭麗文、林為洲等人，才能增強黨的戰鬥力。

「朱立倫整合的效果應該會比較好。」施正鋒分析，朱與桃園市長鄭文燦類似，都有「儲君（可承擔總統候選人）」身分，由於他岳父關係好，自己也是「芋仔番薯（父親外省、母親本省）」出身，在黨內看起來比較容易整合各方勢力，不過他長期以來個性都太小心，即使當選，也很難有突破性的表現。

藍營基本盤衰退

彰師大公民事務與公共教育系教授劉兆隆則分析，從2016年大選朱+宋（換柱分裂），到2020年參選總統的韓國瑜，國民黨的得票率始終無法有效提升，甚至還逐漸衰退，藍營的基本盤大約在38%，綠營則是42%，而江、朱都沒有韓的魅力下，很難突破基本盤的限制，加上民眾的台灣主體意識逐漸成長，因此他認為無論誰當選，都很難替國民黨中興。

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