想當國民黨主席 先看誰能收復政權

想當國民黨主席的人，必須有足夠的聲望、具群眾魅力，以及團結整合能力，才能收復政權！目前已宣布參選國民黨主席者，實力接近的江啟臣、朱立倫二人各有優勢，但也有其不同缺點。論起要能振興國民黨，兩人都缺少郭台銘的聲望、馬英九的魅力；要贏得黨員認同，還要很大努力。

江、朱各具優劣勢

朱立倫曾因換柱參選2016年總統大選，即使初衷不為己，也難免已造成黨內裂痕，參選大敗後即黯然下台；江啟臣雖具有現任者優勢，卻也有現任者劣勢，之前的改革訴求與主席任內的政績將遭到檢驗。

國民黨短期目標，自然是以先贏得2022縣市長及議員選舉為重，最重要的是贏回2024總統大選，但要贏得這兩次選舉，必須具有整合團結能力；另一個必要條件則是，誰能在黨務革新上獲得年輕人的認同。至於兩岸關係，更是國民黨的包袱，黨主席候選人必須提出新論述與實質內涵。

九二共識欠缺內涵教育

在兩岸論述上，江啟臣之前提出的是「基於中華民國憲法的九二共識，須有中華民國主體性才有一中各表，並求同存異」；朱立倫則曾表述「一中各表，求同尊異」；其實，這樣的論述大同小異，並不能帶給民眾和時下年輕人有很深刻的感受，其實質內涵也並未透過教育讓更多年輕人得以接受。

江啟臣去年補選黨主席時，主要政見為「國民黨重設計」，要「重新喚起創黨時的靈魂」，並提出組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化五大訴求。不過，或許任期太短，改革時程有限，最近的民調顯示，國民黨的支持度尚未能喚起更多中間年輕選民的支持熱情。

改革未竟功

朱立倫在2015年參加國民黨主席補選時曾發表政見指出，國民黨要和基層民眾重新站在一起，經濟方面首先需揚棄漫無節制的自由市場原則，應堅守公平正義的分配；在政治體制上，他認為應恢復內閣制精神，以符合孫文創立共和的精神。只不過，後續下台後就沒能推動改革了。

總而言之，誰具有團結國民黨的能力、並能號召激起黨內外與年輕人對一中各表的認同、以及整合黨內一志的改革決心，才是拯救國民黨的大兵。

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