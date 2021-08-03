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參奧中華台北引爭論 專家：以參賽權為重

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
對於我國該叫「Chinese Taipei」還是「Taiwan」，專家認為，正名反而容易遭操作，應堅持「中華台北」。（直播截圖）
對於我國該叫「Chinese Taipei」還是「Taiwan」，專家認為，正名反而容易遭操作，應堅持「中華台北」。（直播截圖）

由於東奧開幕式上，許多外媒都直接以「Taiwan」稱呼我國代表隊，國內要求正名為「Taiwan」的聲浪也一直不斷，擔心讓國際上將中華台北誤認為中國的一部份，讓台灣代表隊「Chinese Taipei」的名稱爭議再度浮上檯面。對此，淡江戰略所副教授黃介正表示，如果改成台灣，反而才會遭中國利用，因為國際不會不知道台灣的存在。奧運專家劉耀東則表示，如果要正名變數很大，體育需遠離政治。

中華台北矮化有爭議

過去因為國際奧會的洛桑協定，讓我國以「中華台北」的妥協名義參加奧會，便是後來俗稱的「奧會模式」，該模式使得中華民國得以在「中華台北」名稱下，繼續參加國際運動賽事和部分國際組織（如APEC、OECD與WHO觀察員），但由於新華社統一將Chinese Taipei統一翻成「中國台北」，因此也讓許多民眾認為，Chinese Taipei矮化台灣地位。

我國知名田徑健將「飛躍羚羊」紀政還曾於2018年發起「東奧正名公投」，推動中華奧會與政府向國際奧會申請，使代表團能從原用的「中華台北」名稱更改為「台灣」，但當時中華奧會表示，如果東奧正名公投通過，國際奧委會恐以「政治干涉體育」為由，撤銷中華奧會的會員資格，危及台灣運動員參賽權益。

不過在2021年東奧開幕時，我國出場順序並不是以「C」為排序，而是以「T」做為出場的排序依據，加上日本NHK、南韓電視台MBC在介紹我國代表隊出場時，是以台灣介紹我國，讓台灣輿論相當關注。開賽後，如紐約時報、法蘭西24、澳洲新聞等外媒紛以台灣稱呼我國，也引起很多正名的討論。

正名需先退出

對此，中華奧林匹克之友協會常務監事劉耀東表示，當年國際奧會在洛桑協定時修改憲章，不以國家作為代表，而是可以地區參加奧運，目的就是希望體育可以超越政治。當時經過行政院與外交部與國際奧會很多輪的協商後，好不容易以「中華台北」的身分加入，才能讓更多想在世界舞台發光發熱的年輕人參加奧運。

劉耀東解釋，如果要正名的話，原本的「中華奧會」就必須先退出國際奧會，再以「台灣」的名義重新申請加入，但國際的複雜現實，就會讓正名程序產生很多不確定性，對於選手的參賽權恐受到影響，他希望不要為了正名，影響運動員參加奧運、與世界各國選手公平競爭的權利。

反而更容易遭矮化

黃介正也說，奧運主要是以可出席為最主要考量，如果因為政治介入影響參賽權，就與當初洛桑協議的本意不同。再者，正名在台灣辯論、社會紛爭，到國際層面與中國、奧會交涉，還會讓中國有借題發揮（認定台獨等）的機會，整個正名成本算下來非常龐大。

最後他強調，如果改成台灣，反而會像香港一樣，被中國曲解成「中國台灣地區」，目前以原來的「中華台北」來參賽並無不妥，「台北」還有強調我國首都之意。被問到是否中國將「Chinese Taipei」翻成「中國台北」是矮化我國主權？黃介正回應說，只要我們自己翻成「中華台北」就好，不必管人家。

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中華台北 奧運 東奧正名公投

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