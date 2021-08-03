快訊

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營推特誤搭俄羅斯奧會會旗 綠營：國際笑話啼笑皆非

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

我國羽球國手在東京奧運屢創佳績，國民黨在官方推特宣揚羽球男雙選手李洋、王齊麟獲台灣羽球史上首面金牌。但在我國英文國名縮寫ROC旁卻是俄羅斯奧會會旗縮圖，遭網友揶揄；民進黨立法院黨團指出，國民黨犯了這樣的錯讓人啼笑皆非，鬧了國際笑話，根本是黑色幽默，「自己虧自己」。

民進黨立委鄭運鵬說，這次很多政黨跟政治人物四年一次搭上奧運熱、體育熱，國民黨犯了這樣錯啼笑皆非，奧運失去台灣名稱，都是在國民黨時代發生，全世界都知道這次ROC是俄羅斯奧委會，會用這樣方式代表參賽，原因是禁藥太多，國家被禁賽，國民黨硬要沾光，這是運動笑話，也表示國民黨對體育發展，都是跟著熱潮。

鄭運鵬說，國民黨看著盜版影片，前體委會主委戴遐齡還要連署讓我們選手參加下屆奧運，這都是笑話，很悲哀，這次又以為ROC是台灣代表隊，也是國民黨自己黑色幽默，自己虧自己，過去犯下的錯誤、自己灑鹽，也不要消費俄羅斯代表隊。

至於美國聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）得知羽球男雙奪金消息，除了祝賀兩人成功奪金，也建議，台灣應該使用自己的國旗跟國歌來參與國際賽事。

民進黨團書記長羅致政說，奧運選手傑出表現讓全世界看到台灣，正因為傑出表現，讓國際開始注意到不能用台灣為名，被迫用中華台北、會期和國旗歌，世界看到問題之所在，國際社會的支持絕對是目標，希望往共同目標邁進，升起真正國旗，來參與國際活動而不是被打壓。

國民黨 東京奧運 俄羅斯

延伸閱讀

藍營批高端EUA變成猜燈謎 綠營：沒衛生又兼沒讀書

馬術／東奧最勇阿伯 62歲好手奪牌創紀錄想戰2032

挑戰現任主席江啟臣 朱立倫：大家都滿意我也不必出來

影／宣布參選國民黨主席 朱立倫：改變才有希望

相關新聞

奧運加碼金比一比 金門最慷慨 台中連帕運都包

台灣選手在東奧的精采表現與運動精神，讓不少國人相當感動，鴻海創辦人郭台銘還喊出政府應給奧運金牌選手1億元獎金，雖然中央還...

疫情衝擊就業市場　國民黨智庫民調近八成新鮮人不樂觀

本土疫情爆發，嚴重衝擊我國就業市場。國民黨智庫上午發布最新民調表示，有79.6％的受訪者認為今年的畢業生就業前景並不樂觀...

2022地方選舉 江啟臣：光復北部、鞏固中部、深耕南部

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參選黨主席，訴求鎖定要讓2022縣市長選舉大勝。現任主席江啟臣今受訪表示，對明年2022縣市長...

別讓染疫康復者孤立無援 蔣萬安籲速訂相關指引

國民黨立委蔣萬安今天召開記者會表示，目前有越來越多確診者康復出院回到家庭及社區，但歧視狀況卻逐漸浮現，呼籲政府應盡快訂定...

蔡英文：台灣是堅韌之島 難關很多會一關一關過

蔡英文總統今早接見國際組織「堅韌社會再造委員會」亞太中心，她表示，訪賓都是台灣學界、業界的關鍵人物，多年來投入公共事務，...

朱立倫正面挑戰 江啟臣：平常心爭取黨員支持

國民黨前主席朱立倫上午正式宣布回鍋挑戰現任主席江啟臣，江上午受訪表示，他真的很平常心，政黨選舉不是奧運，主席選舉是黨內不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。