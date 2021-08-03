藍營推特誤搭俄羅斯奧會會旗 綠營：國際笑話啼笑皆非

我國羽球國手在東京奧運屢創佳績，國民黨在官方推特宣揚羽球男雙選手李洋、王齊麟獲台灣羽球史上首面金牌。但在我國英文國名縮寫ROC旁卻是俄羅斯奧會會旗縮圖，遭網友揶揄；民進黨立法院黨團指出，國民黨犯了這樣的錯讓人啼笑皆非，鬧了國際笑話，根本是黑色幽默，「自己虧自己」。

民進黨立委鄭運鵬說，這次很多政黨跟政治人物四年一次搭上奧運熱、體育熱，國民黨犯了這樣錯啼笑皆非，奧運失去台灣名稱，都是在國民黨時代發生，全世界都知道這次ROC是俄羅斯奧委會，會用這樣方式代表參賽，原因是禁藥太多，國家被禁賽，國民黨硬要沾光，這是運動笑話，也表示國民黨對體育發展，都是跟著熱潮。

鄭運鵬說，國民黨看著盜版影片，前體委會主委戴遐齡還要連署讓我們選手參加下屆奧運，這都是笑話，很悲哀，這次又以為ROC是台灣代表隊，也是國民黨自己黑色幽默，自己虧自己，過去犯下的錯誤、自己灑鹽，也不要消費俄羅斯代表隊。

至於美國聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）得知羽球男雙奪金消息，除了祝賀兩人成功奪金，也建議，台灣應該使用自己的國旗跟國歌來參與國際賽事。

民進黨團書記長羅致政說，奧運選手傑出表現讓全世界看到台灣，正因為傑出表現，讓國際開始注意到不能用台灣為名，被迫用中華台北、會期和國旗歌，世界看到問題之所在，國際社會的支持絕對是目標，希望往共同目標邁進，升起真正國旗，來參與國際活動而不是被打壓。