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談九二共識路線之爭 朱立倫：黨章、政綱基礎都要延續

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民前主席朱立倫表態回鍋再戰主席，對現任主席江啟臣力推的反萊豬兩公投，上午受訪表態，年底的公投是民眾意志的展現，尤其民進黨政府倒行逆施，公投是民眾對蔡政府與蘇內閣決定性的投票，全力以赴，每一個公投都要過。記者周志豪／攝影
國民前主席朱立倫表態回鍋再戰主席，對現任主席江啟臣力推的反萊豬兩公投，上午受訪表態，年底的公投是民眾意志的展現，尤其民進黨政府倒行逆施，公投是民眾對蔡政府與蘇內閣決定性的投票，全力以赴，每一個公投都要過。記者周志豪／攝影

國民前主席朱立倫表態回鍋再戰主席，對現任主席江啟臣力推的反萊豬兩公投，上午受訪表態，年底的公投是民眾意志的展現，尤其民進黨政府倒行逆施，公投是民眾對蔡政府與蘇內閣決定性的投票，要全力以赴，每一個公投都要過。

朱立倫表示，他走訪基層，拜會很多學者專家，大家共識是民進黨紓困政策一開始就錯誤，花大錢卻沒有真正照顧到民眾，現在又要用五倍、十倍振興券，為何不發現金，減少發放人力與行政成本，信任民眾會消費，創造經濟成長。

談到兩岸主張，朱立倫表示，他希望求同尊異，相互尊重，像東奧羽球女單、男雙，我們贏了或不幸輸了，大家相互欣賞、尊重、加油，希望兩岸從這樣的善意尊重，走向求同尊異。

黨內曾引發九二共識路線爭議，朱立倫說，若他當選主席，過去黨章、政綱規定的重要基礎都要延續，在這個基礎上讓兩岸和平、讓大家過好日子；國民黨才是穩定兩岸的力量，才是捍衛中華民國、讓大家安定繁榮最大的力量。

朱立倫表示，今天是一邊一國20周年，感慨民進黨騙了台灣人民20年，搞一邊一國、台灣正名制憲做到了什麼，就是騙、騙、騙，連未來奧運正名都不敢做，民進黨只不過想要用一邊一國、台獨正名欺騙選民。

至於國際路線，朱立倫說，只要堅持中華民國與自由民主體制，讓好的政策與路線得到美、日、新加坡認同，就能獲得國際更高的重視與尊重。

朱立倫 民進黨 公投

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