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選主席卡侯選總統？ 朱立倫：2024無我無私推最強人選
國民黨前主席朱立倫今天宣布回鍋參選黨主席，黨內解讀是要藉選主席，卡住新北市長侯友宜，徐圖2024總統大選。朱上午受訪表示，希望侯民調愈高愈好、愈強愈好，也希望國民黨內「每一位有心的朋友」都能民調愈高愈好。
朱立倫表示，他若當選主席，所有重心是要扛起責任打贏2022選戰，讓2024也能無我無私推出最強候選人打贏；侯友宜是最優秀的地方首長，也是目前最具聲望地方首長，是我的夥伴，給他加油。
朱立倫也提到，國民黨內目前也有很多優秀人才，包括侯友宜、中廣董事長趙少康、台中市長盧秀燕與高雄市前市長韓國瑜等，只要願意一起努力，大家民調都愈來愈高、愈來愈強，2024一定推出最強的候選人打贏這場選戰，重新執政。
朱立倫表示，國民黨要成為所有候選人的資產，成為所有候選人最大助力，不要變成負債，「朱立倫願意當大家的最大助力」。
朱立倫說，他要改變、團結國民黨，展現領導力讓黨更強更好，更獲民眾認同；主席選舉不管過程如何，最後要團結成的最大力量，打贏2022年選戰，重返執政。
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