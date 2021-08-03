挑戰現任主席江啟臣 朱立倫：大家都滿意我也不必出來

國民黨主席選舉進表態期，前主席朱立倫上午正式宣布參選，表示改變才有希望，而國民黨唯有重拾領導力才能改變，才能團結。談到現任主席江啟臣這一年半表現，朱直言，「今天如果這一年半大家都很滿意，我也不必出來」。

黨內質疑，朱立倫要團結國民黨，為何不去年在總統大選大敗時就出來承擔？朱解釋，去年他希望不同世代有機會來承擔這個工作，當江啟臣當選之後我非常高興，希望新生代能夠好好的做、好好的改革。

但朱立倫也提到，江啟臣任黨主席這一年半下來，很多支持者與黨員都希望國民黨能夠更強、更好，能夠改變現狀，未來能夠贏得2022，面對這樣的困境，他責無旁貸必須站出來，希望能夠一起努力，讓國民黨更好、更強。

朱立倫也宣示，若他當選主席，一年內要讓國民黨支持度與認同度超越民進黨，明年六都至少要過半，所有縣市長也要過半；今天他扛起來，就是希望國民黨贏，希望全黨能夠共同戰勝2022，2024重新贏回執政。

朱立倫說，沒有2022就沒有2024，今天要拚盡全力，要讓國民黨2022年打勝仗；他當選第一天就會組成選戰策略小組，邀有選戰能力與經驗的人加入，以台北市為例，立委蔣萬安與市議員羅智強都會邀請加入討論，推出最強候選人。

朱立倫表示，這些日子以來，民進黨專斷獨裁、腐敗無能，從開放含萊克多巴胺美豬到防疫、疫苗、紓困，民眾都受不了，對於這樣一個專斷獨裁的執政黨，「國民黨也有責任，做的也有不夠」。

朱立倫說，他走訪基層，有太多支持者希望國民黨要站起來、強起來，一定要改變國民黨現狀，改變民進黨專斷獨裁、貪腐無能現狀，他身為黨一份子，責無旁貸、義無反顧站出來與大家一起努力，面對嚴峻現狀一起來改變。

朱立倫指出，面對即將到來的2022年選舉，會拚盡全力彙整所有力量，讓國民黨打一個大勝仗，2024年會推出最強的候選人，全力以赴無私的讓國民黨重返執政，為了台灣與中華民國我必須站出來，拚盡全力、扛起責任贏回中華民國。

朱立倫透露，宣布參選後，會自家鄉、起點桃園開始，一路往南勤走基層，最後爭取勝選；包括高雄市前副市長李四川、行政院前副祕書長黃敏恭、國民黨新北市黨部前主委江政彥也都以志工方式加入團隊，之後還會有更多人一起加入。

朱立倫也提到，宣布參選前曾與中廣董事長趙少康會面，趙與他一樣都很憂心，都希望改變國民黨，讓黨更有戰鬥力。至於與國民黨智庫副董連勝文是否達成聯盟默契，朱則說，非常多前輩、有心改變好朋友會站出來，一起努力改變國民黨。

至於是否江推動集體領導，朱立倫表示，國民黨不能變一言堂，也沒有任何人個人意志可以決定黨的政策與未來，一定團結大家，用大家集體力量打贏選戰；若他當選，也要整合現在所有14個縣市，以及未來要贏得的縣市。