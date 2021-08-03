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小S、蔡依林挺國手被指控台獨 綠委抨擊中國抄家滅族

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
藝人小S。圖／取自小S臉書
藝人小S。圖／取自小S臉書

藝人小S、蔡依林都在臉書發文為我國東奧選手加油，引發中國網友指控是台獨份子，小S還因此丟失四個中國品牌代言，民進黨立委陳亭妃說，中國已經凸顯了他們違反言論自由、民主非常實質的狀態，甚至是抄家滅族、殺雞儆猴的方式，只要不認同中國，在言語中有稍微為自己的國家、台灣來發聲的一定都要被接受撻伐、出征，這就是中國。

陳亭妃說，不論是小S或蔡依林，過去可以在中國發展，這一定是受到中國很多的言論審查之後才有可能，可是在這段時間，在這個時刻，中國還是要求他們要隱藏自己對國家，自己的國手支持的力道、態度，所以這就是中國跟台灣的不同。

陳亭妃指出，台灣完全的自由開放民主，中國卻是一再用打壓、高壓、壓制的方式，在處理自己人民的心理狀態，希望所有台灣的藝人，要看清楚、看明白，如果說長期被壓制，而不敢去說出自己心裡的話，「這是你們要的民主自由的國家嗎？」

民進黨立委羅致政指出，一連串動作看得出來，中國沒有所謂「政治歸政治、體育歸體育」，很遺憾的是國人為自己國手加油打氣，遭到對岸這樣制裁，完全沒道理，對岸不斷讓兩岸之間人民越來越疏遠，原因就在這裡。

羅致政說，這次也凸顯台灣是民主自由社會，每個人都有表達支持或不支持對象的自由，但對岸不只是在內部用各種方法箝制人民，對於中國大陸外的其他人，在自己國家內部種種說法，也會採取反制作為，非常不恰當，疏離台灣中國關係，民族主義更是疏離國際社會的普世價值 ，對這件事相當遺憾，希望大家跟選手站在一起。

陳亭妃 民進黨 羅致政

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