與朱立倫競爭2024初選？ 侯友宜：現在守住疫情最重要

前新北市長、前國民黨主席朱立倫宣布參選國民黨主席，外界認為意在2024總統，黨內亦有一派拱新北市長侯友宜參選，但他表示現在人民還在水深火熱之中，好好努力做事、讓民眾回到正常生活，才是現在最重要的事情。

朱立倫今日召開記者會，強調當選國民黨主席後，將無我無私，帶領大家打勝仗，並於2024年推出最強總統候選人，讓國民黨重返執政。不過，外界認為他此次參選黨魁其實意在參選2024總統，而國民黨也有另外一派拱侯友宜出來角逐。

侯友宜認為，現在是疫情的嚴峻時刻，人民還在水深火熱當中，經濟受到嚴重衝擊，市府團隊唯有把握當下努力做事，好好的守住疫情，才能讓民眾快速的回到正常生活，這也是現在最重要的事，面對所有事，只有一件事念茲在茲，那就是為人民、為國家努力做事。