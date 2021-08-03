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「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

羽球奪金高喊「來自台灣」 林濁水要江啟臣收回這句話

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。本報系資料照
民進黨前立委林濁水。本報系資料照

東京奧運仍在進行中，我國官方代表團名稱為「中華台北」，但部分外媒報導都直接稱「台灣隊」。國民黨主席江啟臣日前稱，不論為中華隊或台灣加油，都是希望選手有好的表現，能夠為國爭光，此時此刻不是搞正名運動的時候。民進黨前立委林濁水臉書表示，要江啟臣收回這句話。

日前我代表團出國時，因為選手坐經濟艙引發爭議，當時林濁水獨排眾議指出，「這是什麼樣的國家？巨嬰國嗎？」並認為沒有國家會安排國家隊出征都坐商務艙。

這回林濁水再針對奧運議題發言指出，金牌選手王齊麟臉書發文，「我是台灣羽球選手王齊麟」。李洋說，「我是金門人，我來自台灣」。黃筱雯手臂刺青回答好奇的外媒說，「代表我的國家台灣」。但江啟臣卻說現在不是正名的時候，要求江啟臣收回這句話。

林濁水說，民進黨政府聲望大降，國民黨還是討不到便宜，調整錯誤的「去台灣化」立場肯定有好處，公投正名當然是正名，選手貼文，刺青台灣當然也是正名。差別在一個進入法律程序，另一個對內進行國民意識凝聚運動，並對外進行遊說宣揚，後者是前者必要的預備工程，前後兩個都明確站在反對去台灣化的立場。

江啟臣 林濁水 東京奧運

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