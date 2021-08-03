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唐慧琳公祭各界大咖到場 朱立倫、江啟臣沒交集

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
朱立倫表示，唐慧琳對時政犀利針砭的模樣已被眾人記住，相信她的俠女精神會永存於民眾心中。記者張睿廷／攝影
朱立倫表示，唐慧琳對時政犀利針砭的模樣已被眾人記住，相信她的俠女精神會永存於民眾心中。記者張睿廷／攝影

新北市議員唐慧琳在7月25日因胰臟癌病逝，今日上午舉辦公祭，唐慧琳生前廣結善緣，好友眾多，大咖雲集，包括新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫、國民黨主席江啟臣等人都到場致意。由於朱立倫昨天宣布要參選黨主席，大家都很注意2人是否有互動。不過雙方並無正面遇到，也認為不該在這種場合談這些事，主要還是談唐慧琳的俠義精神。

唐慧琳公祭今日上午舉行，包括朱立倫、江啟臣、侯友宜、國民黨秘書長李乾龍、新北市議長蔣根煌、立法委員洪孟楷、民眾黨秘書長謝立功、科技大老宣明智、新北市藍綠議員等人都到場致意。

朱立倫表示，自己擔任黨主席時候，唐慧琳在國民黨智庫任職，她對時政犀利針砭的模樣，大家印象深刻，她的俠女風範，獲得許多長輩與民眾的支持，也順利在2018年選舉中當選新北市議員。

朱立倫指出，唐慧琳生病時，自己到她新店家中探視。聊了很久，從時事到家常，還發現她的婆婆竟就是我國中的老師，這是兩人的的緣分，希望慧琳一路好走，大家也能多關心她的家人。

江啟臣指出，唐慧琳是一位優秀的戰將、女俠、充滿正義感、理念，是個相當優秀的年輕人士，也是大家的好同事、兄弟姊妹，更是家人，她因病離開讓許多人都很難過，希望唐慧琳的在天之靈可以安心、安息，她的精神更是值得所有黨內同志向她學習。

媒體追問，有黨內同志提出要拱侯擋朱，對此是否有想法。江啟臣僅回應，這時不該談這個，黨內民主都有程序和制度，尊重大家參與，相信黨內競爭是正面良性的，請有心人士不要見縫插針。

朱立倫 江啟臣

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