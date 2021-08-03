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【專家之眼】正名制憲：不被祝福的國家正常化

聯合報 / 湯紹成／政大國關中心兼任教授
前總統府資政辜寬敏所成立的「台灣制憲基金會」委請律師團，7月28日赴台北高等行政法院進行第一次言詞辯論。記者賴佩璇／攝影
前總統府資政辜寬敏所成立的「台灣制憲基金會」委請律師團，7月28日赴台北高等行政法院進行第一次言詞辯論。記者賴佩璇／攝影

今年7月28日，由前總統府資政辜寬敏所成立的「台灣制憲基金會」，委請律師團，在台北高等行政法院進行第一次言詞辯論。因2020年4月，該基金會向中選會遞交三千份公投提案書，要求台灣領導人成為制定新憲法推動者，並未涉及內容，但在去年10月，中選會駁回該案。如今言詞辯論後，法院預定8月26日宣判，其結果還有待觀察。

就算法院同意，獨派推動制憲公投難度相當高，除提案與連署外，最後至少500萬人投下同意票，且同意票數必須多於不同意票。由於台灣支持兩岸維持現狀的民眾占多數，此案對於民進黨吸收中間選民也不利，同時國民黨也必定發動反制，再加上疫情的干擾，成案難度極高。

啟動修憲是蔡英文第二任期的使命，依此立法院也於去年10月正式成立修憲委員會。但因新冠疫情持續，修憲議題還排不上立法院優先討論事項，以至於今年內難以討論修憲議題。

今年五月下旬，立法院召開修憲委員會，選出5名召集委員，預計討論修憲議題。然而，根據民進黨內部民調顯示，多數民眾對於修憲均不熱衷。蔡英文在去年520就職時的修憲宣示算是一個開端，如何炒熱台灣內部討論修憲的氛圍，值得關注。

依照目前修憲的規定，必須有立法委員1/4之提議，3/4出席，及出席委員3/4之決議，才能提出《憲法》修正案，最後還要經過公民投票，人數還要到960多萬人。

因此，若在野黨反對修憲，可以讓出席人數少於3/4（85席），或在立法院113名委員中，只要28位委員缺席，就可以擋下提案。這對國民黨而言並不困難，因為國民黨佔有38席，民進黨也只有61席，其餘14席也只有少數支持民進黨。

此外，修憲公投還要與大選掛鉤，最近的一次就是2022年11月的九合一地方大選。依此，最晚在明年3到4月，立法院就必須提出修憲案，因還需公告半年，所以九月份的會期就變成關鍵，時間確實緊迫。

在現階段疫情影響下，蔡政府下半年的施政重點，應該主要還是會著重在紓困與振興，且年底還有四大公投案，不會有修憲的氛圍。再者，今年七月初，國安會前秘書長邱義仁直言，「台灣要宣布獨立，確實不是台灣人民能決定」，要考慮國內氛圍與美國反應等，其論點也產生相當的影響。

尤其，立院新會期9月開議，下會期是預算會期，審理總預算是重中之重，在議程上沒有空間，修憲案就算排入也很難進行討論。況且，疫情也不會那麼快消失，而民進黨政府也因防疫不利而民調遽降，故以修憲來拉抬聲勢的效果有限。而國民黨對於修憲的態度是被動的，近來國民黨也沒有相關討論，而是把所有精神放在疫情上。可以預期，下會期修憲案一定會被壓縮。

自去年十月起，立法院正國會立委曾召開公聽會，提出「法理台獨」的修憲案，但至今年五月疫情爆發之前為止，不是主動撤回提案，就是被退回程序委員會擱置。可見連修憲都如此困難，更不用說正名制憲。

目前，立委們提議修憲的法案已超過40個，內容囊括公民權下修18歲、國家權力分立重新調整、降低修憲門檻等諸多議題，但最無爭議的，還只是18歲投票權的議題。

綜上所述，目前由於新冠疫情的影響，以及美國不支持台獨的立場，再加上時間緊迫，目前民進黨要大幅修憲，並觸及政治敏感問題的可能性極低，更遑論公投制憲，最多只有18歲投票權的議題還有可能成案。

但因民調顯示，目前民進黨因防疫不利而喪失近二百萬年輕選票，影響了18歲案對於選票的助益。但國民黨卻未獲益，而讓民眾黨坐收漁利，值得注意。但若疫情趨緩，2024年修憲綁大選的可能性則不能被排除。

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