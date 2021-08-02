宣揚東奧再出包 國民黨推特將ROC誤搭俄羅斯奧會會旗
我國羽球國手在東京奧運屢創佳績，國民黨今在官方推特宣揚羽球男雙選手李洋、王齊麟獲台灣羽球史上首面金牌。但在我國英文國名縮寫ROC旁卻是俄羅斯奧會會旗縮圖，遭網友揶揄「拜託俄羅斯把他們（指國民黨）收去，不用還台灣了」。
有趣的是，由於俄羅斯此次是以俄羅斯奧會名義參賽，英文隊名縮寫也是ROC，英國衛報7月底也曾將俄羅斯奧會隊旗誤植為中華台北隊旗，證明隊名縮寫相同，同時困擾兩國。
國民黨雖在發現推特上發文誤植俄羅斯奧會會旗圖檔後即重新發文，但原發文仍遭網友截圖，在臉書瘋傳。有網友就發文表示，「眼尖朋友發現，國民黨推特上面放的旗幟很可愛」。
也有網友在發文下批評，國民黨連自己認可的國家、國旗都放不上去，還好意思說自己愛國？然後還要別人唱三民主義、吾黨所宗給他們聽。
但也有網友緩頰，大家都是ROC，不用分那麼細。還有網友戲稱，以前老師都說寄國際郵件，國家的地方要寫ROC，現在可能不行了，因為會寄到俄羅斯去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言