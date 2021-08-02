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監院人權委員會副主委出爐 互推由趙永清擔任

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察院國家人權委員會今天舉行第19次會議，全體委員互推監委趙永清（右一）擔任副主任委員。 圖／中央社
監察院國家人權委員會今天舉行第19次會議，全體委員互推監委趙永清（右一）擔任副主任委員。 圖／中央社

監察院國家人權委員會今天舉行第19次會議，全體委員互推監委趙永清擔任副主任委員。兼任主委的監察院長陳菊表示，人權會除了8位人權委員外，依組織法規定，每年遴派2位監委作為人權委員，第一年感謝監委蕭自佑、張菊芳，今天歡迎2位新成員加入，包括監委范巽綠及趙永清，將分別在教育及環境永續上，提供不同觀點。

監察院國家人權委員會組織法明定，主任委員由總統於提名時指定監察院長兼任，副主任委員由人權會委員互推一人擔任。當然委員以外的監察委員2人亦得為人權會委員，由監察院長遴派，且應每年改派，不得連任。

趙永清表示，他會盡量多花點時間聆聽監察院內部意見，把工作上的問題折衝、溝通、協調好，結合大家的力量，讓委員們有比較好的互動，不要分人權委員或非人權委員。

人權 監察院

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