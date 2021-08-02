台灣堅持自產疫苗「賭國運」 柯文哲：不拿國民生命賭

食藥署今天宣布已經有4批一共26萬劑的高端疫苗完成封緘。台北市長柯文哲表示，氣到不想講話，如果他是總統，一開始就會選疫苗代工，台灣最厲害不買、不代工，「這叫賭國運，我的個性，要賭也賭其它，不會拿國民生命去賭。」

柯文哲表示，「我也不知道怎麼回答」，非臨床試驗還沒做完開始，就要開始臨床試驗，臨床試驗還沒做完、還沒拿到EUA，就要開始量產，如果不懂醫學就算了，但懂醫學的人看了實在是。

柯文哲表示，5月20日中央跟高端簽500萬合約，還沒解盲，就簽採購合約，6月10日部分解盲，但為什麼6月18日就有EUA，EUA過了就納入公衛施打疫苗計劃，今天又是怎麼完成檢驗封緘作業，「我都氣到不想講話」，台灣產的疫苗有高端、聯亞共兩支，為什麼這一支是特別的。

至於，高端疫苗開放是否會出現拒打潮，柯文哲認為，EUA是緊急狀況授權，可能是疫情嚴重或沒有疫苗，現在疫情趨緩，民眾要打疫苗就更會選擇，「我也不曉得，閩南話叫做頭剃一半，民進黨要硬幹到底。」

柯文哲表示，如果他是總統，一開始就會選疫苗代工，走最安全的路。針對代工、購買、自己生產的政策，韓國是代工、購買，日本是三個，但是購買優先，自己生產還在做，台灣最厲害不買、不代工，「這叫賭國運，我的個性，要賭也賭其它，不會拿國民生命去賭。」