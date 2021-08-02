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高端爭議引喻少林足球 柯文哲：我發現民進黨更會踢

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
談到高端爭議，柯文哲今天也再拿少林足球比喻，柯酸「我發現，民進黨更會踢。」圖／北市府提供
談到高端爭議，柯文哲今天也再拿少林足球比喻，柯酸「我發現，民進黨更會踢。」圖／北市府提供

高端疫苗通過緊急授權使用，爭議不斷，前衛生署署長楊志良與台北市前市長郝龍斌今宣布，將向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部對高端疫苗的緊急授權（EUA）處分。台北市長柯文哲今天被問及是否認同？柯表示，也不是說EUA過了，一定要用，還要說服人民。談到高端爭議，柯文哲今天也再拿少林足球比喻，柯酸「我發現，民進黨更會踢。」

柯文哲說，EUA是緊急狀態下可使用，不過什麼狀況是緊急狀態？他的認知，緊急狀態應該是疫情嚴重，加上沒有疫苗，所以也不是說EUA過了，一定要用，還要說服人民。柯說，就好像備用糧食，這個並沒有不對，但政府要怎麼跟大家講，什麼是緊急狀態，非打不可，這個非常難回答，因為涉及專業。

柯文哲也再提少年足球，柯說，「有人跟我說，你當市長，不要講什麼少林足球，我發現，民進黨更會踢。」

至於法院未來若裁示停止處分，若總統蔡英文已經施打，該怎麼辦？柯文哲說，法院又沒有禁止她（蔡總統）不能打，「你要拿什麼戳在你身上，也沒有人禁止你。」

柯文哲 高端疫苗 民進黨

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