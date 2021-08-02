做梗圖非民眾黨專長...那誰最會做梗圖？ 柯文哲嘿嘿笑

台灣羽球好手李洋、王齊麟東京奧運男子雙打擊敗中國隊李俊慧、劉雨辰勇奪金牌，最終決勝分的「壓線球」畫面被民眾在網路上瘋狂，而台灣民眾黨將臉書封面換成該截圖，卻把「台灣民眾黨」5個字及黨徽放在界外，被網友嘲笑是「民眾黨，out」。台北市長柯文哲今回應，做梗圖本來就不是民眾黨專長，媒體問那誰會做梗圖？柯文哲「嘿嘿嘿」笑回，我不會上當的。

李洋、王齊麟7月31日勇奪金牌後，最後一球的鷹眼重播畫面被民眾截圖大肆KUSO，民眾黨也想跟風蹭流量，將臉書封面換成「壓線球」畫面，但卻將「台灣民眾黨」及黨徽放在線外，被網有嘲笑「民眾黨，out」，過沒多久民眾黨就迅速刪圖，更換封面照。

柯文哲表示，做梗圖本來就不是民眾黨的專長，偶爾做錯一張也還好，只是被人嘲笑，也不是哪個地方做錯，笑一笑就好，不然怎麼辦。

媒體接著科文哲的回答問說，那會做梗圖的是誰？誰做的梗圖讓你印象深刻？只見柯文哲不斷「嘿嘿嘿」笑著並回說，實在很會問問題，但我不會上當的。