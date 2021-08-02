【重磅快評】那麼剛好？AZ莫德納打完了 高端就端上了

相較於處處掣肘國際疫苗，蔡政府對於國產疫苗的大開綠燈簡直已快到令人目不暇給，7月18日才火速通過高端緊急授權（EUA），今天（2日）就已完成原本得花上30天檢驗封緘作業，前後只花了半個月。巧的是，就在指揮中心宣布AZ及莫德納第四輪都將告罄，高端此時無縫接軌銜接上，也讓人不得不佩服蔡政府的精密計算。

有人形容蔡政府現在已經成了高端公司的行銷部門，先不論5月底當時國內疫情大爆發已超過半個月，始終神隱的蔡總統，卻在高端股票一跌停，就馬上出來開記者會，內容卻是大談高端炒股說，被譏為是高端大型法說會。6月10日，高端二期主實驗解盲，不過時隔一個月、7月18日食藥署就通過EUA，9天後、7月27日就上了公費疫苗預約平台，但當天登記非高端不打的人卻只有3萬多人，僅占0.5%，隔天蔡總統也臉書貼出自己已上網登記預約高端疫苗，拉抬意味十足。

除了蔡總統以行動為高端拉票，重新開放的唐鳳版疫苗預約平台更被發現貓膩，當民眾點入時，AZ、莫德納、高端都已經被預設為勾選，民眾得一一勾選取消不想打的疫苗，跟一般勾選方式相反，用白話文說，儼然就是「沒說不要就是要」的強迫推銷法，很多民眾可能糊裡糊塗就選了包括高端在內的3種疫苗。此舉也引來媒體人趙少康批評「作法低級」，衛福部應該開大門、走大路，預設成空格讓民眾自己去勾選要打的疫苗，才能真實反映意願。這種機關算盡的作法，也難怪引發民眾反彈。

相對於蔡政府對於國產疫苗的開特快車，回頭看一下他們又是如何極力阻擋國際疫苗。鴻海創辦人郭台銘5月下旬宣布要捐疫苗給政府，6月1日將申請購買BNT疫苗的文件送進衛福部，此後沒消沒息，直到6月18日郭台銘在臉書發文「郭8點」聲明，要求面見蔡總統，當天下午蔡總統拉了台積電與郭台銘見面。

但此後整整又花了7天，6月25日兩家公司才拿到政府授權書，最後在7月11日、花了40多天買到BNT疫苗，但光是前半段在政府部分就卡了快一個月。這也難怪事後蔡政府大舉出面收割BNT疫苗功勞時，會引發外界如此大的反彈，但也幸好民眾的眼睛都是雪亮的，根據民調，只有4%的民眾認為買到BNT是政府的功勞。

在國際疫苗進貨不順的情況下，外界早已估算到，8、9月國際疫苗就會告罄，按此時程回推，蔡政府算好時間讓高端火速通過EUA、上疫苗預約平台、完成封緘作業，半個月連過三關，可說節奏緊湊、毫無冷場，讓高端疫苗剛好就能在國際疫苗都差不多打完時上場，變相讓民眾在無疫苗可打下，被迫或是不小心打了高端疫苗，也能避免再出現5、6月時疫苗荒幾乎壓垮蔡政府的窘狀，製造國內仍有疫苗的印象。在蔡政府上下都搖身變成高端超級推銷員時，人民願不願捐出自己手臂給高端，很快就可見真章。