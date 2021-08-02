國產疫苗報告流會 民眾黨批：行政部門服膺執政黨壓力

民眾黨立法院黨團日前發要求衛福部等部會針對國產疫苗進行專題報告，不過被民進黨團批評，立法院休會期間要求各部會報告違憲、違法，各部會沒必要遵循。對此民眾黨團今表示，原定今天下午舉行的會議，行政部門卻服膺於執政黨壓力下，未派員出席，導致專題報告被迫取消，「綠色完全執政下，民主憲政岌岌可危」。

民眾黨團指出，休會期間，立委不是不用或不能做事，一樣每天上班、接受民眾陳情、召開記者會，並跟相關機關索取資料、進行諮詢，然而民眾黨團多次重要索資，卻遭各部會找不同理由推託拖延，甚至直接不回應，逃避立法院的監督。

民眾黨團表示，索資是在野黨監督執政當局最重要的方式之一，民眾黨團近來索資內容都是與民眾息息相關的重大議題，這次原訂舉辦的線上會議，也是針對政府致力推動國產疫苗生產及提供國內外施打相關政策，邀請相關部會進行討論並對外界的質疑說明。「但執政黨為了削弱在野黨監督力道，減少可以拿來抨擊政府的題材，不但沒想辦法解決國家面臨的問題與挑戰，反而一味地想解決想要改善民生、解決問題、職責為監督政府的在野黨」。

民眾黨團批評，行政部門服膺於執政黨團壓力下，傲慢地拒絕民眾黨團邀請、關閉討論國產疫苗政策的大門，民進黨團也選擇配合黨意對國產疫苗政策加以護航，「要提醒民進黨委員的是，再怎麼跟執政者站在一起，憲法也沒有賦予立法權指揮行政權的權力，更沒有讓國會多數指導行政權消極不配合在野黨監督的權力」。

民眾黨團呼籲，身為國會絕對多數的民進黨團，公開透明是政治價值，要勇敢為自己政策辯護，立法院疫苗調閱小組還沒開過會、否決調閱「3+11」案的會議紀錄，這樣做不會減少台灣人民的疑慮，「不要嘗試做行政部門的太上機關，指導行政機關消極不配合接受民意的監督，抵制在野黨團，恐怕這才是違反憲政原則的最壞示範」。