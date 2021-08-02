朱立倫參選黨主席 卓伯源：要「換新」國民黨才會好

國民黨前主席朱立倫宣布參選國民黨主席，也同樣表態參選的彰化縣前縣長卓伯源，雖然表示祝福，卻強調「國民黨要好，就要變！首先最重要的是『換新』」才能做到」，因為「舊的路永遠不會到新的地方」。

卓伯源在宣布參選黨主席時，曾表示，既有想要角逐黨主席的人選，其實都當過黨主席，「走舊的道路，不會到新的去處。」他因此決定出來競選黨主席，而朱立倫曾過黨主席，卻有意回鍋，被認為也是他影射的對象。

卓伯源在今天的臉書說：「朱前主席立倫兄宣布參選主席，伯源給予祝褔。他與伯源一起參選，顯示國民黨是海納百川多元的政黨」。

卓伯源表示，國民黨要好，就要變！首先最重要的是「換新」才能做到「真正的改變」，他很清楚，「舊的路永遠不會到新的地方」，每天全力以赴就是他最重要的態度，爭取2024重返執政！

卓伯源也重申做好專職黨主席絕無懸念，公正辦好各項黨內初選絕無私心，為黨栽培人才與提攜新世代絕不怠惰，這些是對黨的承諾與決心，絕無懸念！他只有一個目標，那就是全力以赴，爭取國民黨在2024重返執政。