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朱立倫參選黨主席 卓伯源：要「換新」國民黨才會好

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣前縣長卓伯源。本報資料照片
彰化縣前縣長卓伯源。本報資料照片

國民黨前主席朱立倫宣布參選國民黨主席，也同樣表態參選的彰化縣前縣長卓伯源，雖然表示祝福，卻強調「國民黨要好，就要變！首先最重要的是『換新』」才能做到」，因為「舊的路永遠不會到新的地方」。

卓伯源在宣布參選黨主席時，曾表示，既有想要角逐黨主席的人選，其實都當過黨主席，「走舊的道路，不會到新的去處。」他因此決定出來競選黨主席，而朱立倫曾過黨主席，卻有意回鍋，被認為也是他影射的對象。

卓伯源在今天的臉書說：「朱前主席立倫兄宣布參選主席，伯源給予祝褔。他與伯源一起參選，顯示國民黨是海納百川多元的政黨」。

卓伯源表示，國民黨要好，就要變！首先最重要的是「換新」才能做到「真正的改變」，他很清楚，「舊的路永遠不會到新的地方」，每天全力以赴就是他最重要的態度，爭取2024重返執政！

卓伯源也重申做好專職黨主席絕無懸念，公正辦好各項黨內初選絕無私心，為黨栽培人才與提攜新世代絕不怠惰，這些是對黨的承諾與決心，絕無懸念！他只有一個目標，那就是全力以赴，爭取國民黨在2024重返執政。

卓伯源說，他已經展開14位執政縣市長的巡迴請益之旅，國民黨中央一定會做執政縣市長最堅強的後盾，讓國民黨黨務系統能夠全力配合及協助執政縣市長的施政工作。他若能當選國民黨黨主席，一定會發揮1加1大於2的戰力，為國民黨帶來新氣象。

表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源，在臉書針對國民黨前主席朱立倫宣布參選國民黨主席表示祝福，卻也卻強調「國民黨要好，就要變！首先最重要的是『換新』」才能做到」。翻攝自卓伯源臉書
表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源，在臉書針對國民黨前主席朱立倫宣布參選國民黨主席表示祝福，卻也卻強調「國民黨要好，就要變！首先最重要的是『換新』」才能做到」。翻攝自卓伯源臉書

國民黨 卓伯源 朱立倫

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